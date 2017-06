OLG Bremen bestätigt Urteil gegen CTS Eventim

Das Oberlandesgericht (OLG) Bremen hat in einem Urteil vom 15. Juni 2017 die Berufung von CTS Eventim gegen das erstinstanzliche Urteil des Landgerichtes (LG) der Hansestadt im Rechtsstreit um Servicegebühren als unbegründet zurückgewiesen.Das OLG bestätigt, dass vom Ticketing-Konzern erhobene Gebühren für den Selbstausdruck von Tickets zu Hause ("Ticketdirect") sowie auch eine Beabeitungsgebühr für den sogenannten "Premiumversand" von Eintrittskarten rechtswidrig sind - und gibt damit der Verbraucherzentrale NRW recht, die gegen CTS Eventim geklagt hatte.Ausgangspunkt waren die von CTS Eventim erhobenen Gebühren von 2,50 Euro für die print@home-Option und von 29,90 Euro Versandkosten pro Ticket für den so apostrophierten "Premiumversand" von Karten für die Tour von AC/DC im Jahr 2015.Das OLG bestätigt nun, dass es sich bei diesen Gebühren um unzulässige und damit unwirksame "Preisnebenabreden" handele. Das Gericht bemängelte laut dem Onlinedienst "Legal Tribune Online (LTO)" unter anderem, dass CTS Eventim für den "Premiumversand" Bearbeitungsgebühren in unbekannter Höhe erhebe, obwohl derartige Gebühren im Normalpreis des Tickets enthalten sein sollten. Die Pauschale für print@home-Gebühren in Höhe von 2,50 Euro erheben CTS, ohne das dem Unternehmen bei dieser Form der Karteübermittlung eigene Aufwändungen entstünden.Das OLG hat indes aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der zu klärenden Rechtsfragen eine Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil zugelassen. CTS Eventim will jetzt diesen Weg gehen: "Wir haben Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt und gehen davon aus, dass es vor dem Bundesgerichtshof keinen Bestand haben wird", zitiert LTO einen CTS-Unternehmenssprecher hierzu.Der Rechtsstreit gilt als Musterverfahren, da die Verbraucherzentrale NRW wegen ähnlicher Zusatzgebühren auch schon die Anbieter ADticket, Ticketmaster ReserviX , easyticket, BonnTicket und D-Ticket abgemahnt hat.

Quelle: MusikWoche

