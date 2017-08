Olaf Scholz hält Keynote beim Reeperbahn Festival

Großansicht Spricht kurz vor der bundestagswahl beim Reeperbahn Festival: Olaf Scholz, Erster Bügermeister der Freien und Hansestadt Hamburg (Bild: SPD) Spricht kurz vor der bundestagswahl beim Reeperbahn Festival: Olaf Scholz, Erster Bügermeister der Freien und Hansestadt Hamburg (Bild: SPD)

Wenige Wochen vor dem Reeperbahn Festival, das vom 20. bis 23. September 2017 in Hamburg über die Bühne geht, ist das Konferenzprogramm komplett. Zu den letzten Ergänzungen gehört eine Keynote des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz . Der SPD-Politiker leitet mit seiner Rede die Runde "Future Frames For Content" ein, an der dann auch noch Dieter Gorny (Vorstandsvorsitzender BVMI), Andreas Riese (Director Partnerships YouTube DACH/CEE), Maria Köpf (Managing Director Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein) und Alexander Skipis (Managing Director German Publishers And Booksellers Association) teilnehmen.Hochrangig besetzt ist auch der Panel "Art & Democracy", bei dem Bruno Boutleux (CEO/Managing Director Adami), Helga Trüpel und Jean-Marie Cavada (beide Mitglieder des EU-Parlaments), Florian Drücke (Geschäftsführer BVMI) und die Musikerin Antoine Villoutreix über das EU-Urheberrecht und den Value Gap diskutieren wollen.Unter dem Motto "Keychange - Women Make Music" beschäftigen sich Vanessa Reed (PRS Foundation), Keith Harris (Keith Harris Music), Guro Kleveland (Art of Balance), Désirée Vach (Snowhite Records/ Ingrooves Music Group), Garbage -Sängerin Shirley Manson, Barbara Gessler (EU-Kommission), Alexander Schulz (Reeperbahn Festival) und Helen Sildna (Tallinn Music Week) mit der Rolle der Frau in der Musikwirtschaft.Derweil sitzen Ralph Boege (Paradise Entertainment & Distribution), Yuri Dokter (DJ Monitor), Sebastien Gilles (Yacast) und Marc Grittke (GEMA) in der Session "Get Played, Get Paid", um zu klären, wie moderne Technologien dabei helfen können, dass Rechteinhaber an ihr Geld kommen. Und bei "Prepare For The Future" wollen Fabio Buccheri (NOYS - VR Music), Oscar Höglund (Epidemic Sound) und Steve Mayall (MusicAlly) der Frage nachgehen, wie man innovative Geschäftsmodelle fördern und entwickeln kann.

Quelle: MusikWoche

