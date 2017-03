ÖVB Arena zeichnet Sarah Connor aus

Großansicht Vor dem Konzert in Bremen: Peter Rengel überreicht Sarah Connor einen Sold Out Award (Bild: ÖVB-Arena) Vor dem Konzert in Bremen: Peter Rengel überreicht Sarah Connor einen Sold Out Award (Bild: ÖVB-Arena)

Für ihr mit 10.000 Zuschauern ausverkauftes Konzert in der Bremer ÖVB-Arena überreichte Peter Rengel , Leiter der ÖVB-Arena, Sarah Connor am 19. März einen Sold Out Award. Als Tourveranstalter fungiert Semmel Concerts.Vor der Show überreichte Rengel der Künstlerin nicht nur die Auszeichnung für die ausverkaufte Halle, sondern auch kleine Geschenke für den vor zwei Monaten geborenen Sohn der Künstlerin.Die Arenentournee läuft noch bis zum 24. März, wenn die Künstlerin und ihre Band in der Olympiahalle München auftreten. Nach einem weiteren Hallenkonzert Ende Mai beginnt am 1. Juni eine Festivaltournee, für die bislang zwölf Auftritte geplant sind.21.03.17 Dortmund, Westfalenhalle 122.03.17 Hamburg, Barclaycard Arena23.03.17 Braunschweig, Volkswagen Halle24.03.17 München, Olympiahalle München25.05.17 Tenneck xBowl-Arena, Stegenwald01.06.17 Hilchenbach/Siegen, KulturPur Festivalgelände02.06.17 Hilchenbach/Siegen, KulturPur Festivalgelände)24.06.17 Liestal, Liestal Air29.06.17 Straubing, Bluetone - Das Festival an der Donau30.06.17 Abenberg/Nürnberg, Burg Abenberg01.07.17 Mainz, Volkspark Mainz06.07.17 Bonn, Kunst!Rasen07.07.17 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion15.07.17 Singen, Hohentwielfestival04.08.17 Klam, Festival Gelände Burg Clam05.08.17 Schwetzingen, Schloss Schwetzingen11.08.17 Hannover, Gilde Parkbühne

Quelle: MusikWoche

