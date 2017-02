Österreichs Musikmarkt gibt um 4,4 Prozent nach

Zuwächse um 56 Prozent beim Streaming auf nun 17,5 Millionen Euro und ein Umsatzplus um 25 Prozent bei Vinyl auf 7,1 Millionen Euro konnten unterm Strich im österreichischen Musikmarkt 2016 einen Umsatzrückgang um 4,4 Prozent auf 137 Millionen Euro nicht verhindern.Damit fiel das Minus höher aus als noch 2015 , als die Einnahmen um 1,5 Prozent nachgaben, und 2014 , als es um drei Prozent abwärts ging.Die physischen Tonträger CD, DVD und Vinyl seien bei den österreichischen Musikfans weiterhin sehr beliebt, teilt der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria zur Jahresbilanz 2016 mit. Sie blieben mit 73,3 Millionen Euro die größten Umsatzbringer. Die Lizenzeinnahmen über die Verwertungsgesellschaft LSG stagnierten vor allem wegen der Rechtsunsicherheit bei der Privatkopievergütung bei 23 Millionen Euro, heißt es aus Wien, wo man in diesem Zusammenhang auf das laufende Amazon-Verfahren verweist.Weitere rund sieben Millionen Euro steuerten die Umsätze mit Merchandising-Produkten sowie die Lizenzierung von Musik für Filme oder Werbung zum Gesamtumsatz bei.Der Erfolgslauf bezahlter Streamingabos setzte sich auch 2016 fort: Mit einer Umsatzsteigerung von 56 Prozent sorge Streaming bereits für mehr als die Hälfte der Umsätze am digitalen Musikmarkt, informiert die IFPI. In Summe wurden im Vorjahr in Österreich bereits mehr als zwei Milliarden Songs gestreamt. Beflügelt werde das dynamische Wachstum am Streamingmarkt vor allem durch bezahlte Premium-Abos von Diensten wie Spotify, Deezer oder Apple Music."Äußerst bescheiden ist hingegen der Beitrag des weltweit größten Musikstreamingdiensts, nämlich der Gratisplattform YouTube, der bei lediglich fünf Prozent der heimischen Streamingumsätze liegt", lässt der Verband wissen. "Diese auch als Value Gap bezeichnete Schieflage ist darauf zurückzuführen, dass YouTube eine faire Verantwortung für die Abgeltung des Contents ablehnt und sich dabei - zu Unrecht - auf ein rechtliches Haftungsprivileg im EU-Recht beruft."Innerhalb des Digitalmarktes komme es zudem zu einem Paradigmenwechsel: Während die Streamingumsätze bereits das fünfte Jahr in Folge stiegen, gerieten Downloads bei allerdings nach wie vor substanziellen Umsatzwerten unter Druck. So wurden in Österreich mit dem Download ganzer Alben im vergangenen Jahr 9,3 Millionen Euro (minus 21 Prozent) und mit Einzelsongdownloads 6,5 Millionen Euro (minus 16 Prozent) erwirtschaftet. "Die Rückgänge bei den Downloads können erfreulicher Weise von den Streamingdiensten mehr als wett gemacht werden - insgesamt verzeichnet der Digitalmarkt ein Plus von 7,3 Prozent", heißt es aus Wien."Die anhaltenden Erfolge österreichischer Künstler und der endgültige Durchbruch von Musikstreaming sind sehr positiv zu bewerten", betont Dietmar Lienbacher , Präsident des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft. "YouTube verzerrt den Streamingmarkt allerdings gewaltig und trägt bei hohen User-Zahlen und immensen Werbeeinnahmen nur minimal zu den Einnahmen von Künstlern und Labels bei. Wir wollen YouTube als Partner, aber unter fairen Marktbedingungen."Und Franz Medwenitsch , Geschäftsführer des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft, führt aus: "Streaming ist der Wachstumsmotor am österreichischen Musikmarkt, aber noch wichtiger ist die Vielfalt des Angebots. Bei den Musikstilen und Genres, bei den Künstlern und vor allem auch bei den Formaten, von der Vinyl-Schallplatte bis zum Streamingabo. Die Konsumenten entscheiden, und sie hatten noch nie so viel Auswahl. Die Musikbranche kann optimistisch in die Zu-kunft blicken."Besonders freuen sich die Österreicher über die Zuwächse beim Vinyl: "Schallplatten erfreuen sich größter und weiterhin steigender Beliebtheit", heißt es in dem Jahresbericht. 2016 wurden mehr als 300.000 Schallplatten verkauft, der höchste Wert in Österreich seit 1993. Auch beim Umsatz gab es wieder ein kräftiges Plus von 25 Prozent auf 7,1 Millionen Euro. Damit hat sich der Vinylmarkt seit 2012 verdreifacht und erreicht nun einen Anteil von sieben Prozent am Gesamtmarkt. Begünstigt durch größere Flächen im Handel und die wachsende Zahl jüngerer Plattenfans habe sich die Schallplatte endgültig vom Nischenprodukt zu einem trendigen Lifestyle-Produkt entwickelt.Aber auch CDs hätten trotz reduzierter Flächen im Handel weiterhin ein treues Käufersegment, die aus unterschiedlichen Musikgenres wählen. Neben Schlager, Rock und Heavy Metal werde die CD vor allem auch von Klassikkäufern stark nachgefragt. Mit 60,2 Millionen Euro (minus zwölf Prozent) und einem Marktanteil von 56 Prozent war die CD 2016 nach wie vor der größte Umsatzbringer im österreichischen Musikmarkt. Weitere sechs Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr mit Musik-DVDs umgesetzt.Mit physischen Tonträgern wurde im Vorjahr in der Alpenrepublik ein Umsatz von insgesamt 73,3 Millionen Euro erzielt. Das bedeutet zwar einen - im internationalen Vergleich moderaten - Rückgang von neun Prozent. Gemessen am Pro-Kopf Umsatz liegt Österreich bei physischen Produkten jedoch weltweit unter den Top Five.Der erfolgreichste Act 2016 waren Seiler und Speer. Ihr mit Vierfach-Platin ausgezeichnetes Album "Ham kummst" führt die Liste der offiziellen Austria Top 40 Charts an. Außerdem schafften es Andreas Gabalier, die Seer und das Neujahrskonzert 2016 unter die Top Ten der Jahrescharts. Insgesamt platzierten sich 30 Alben-Produktionen aus Österreich in den Top 100; elf davon schafften - für mindestens eine Woche - den Sprung ganz an die Spitze.

