Oberlandesgericht Wien bestätigt Urteil gegen CTS Eventim Austria

Großansicht Muss sich nun mit einem Urteil des Oberlandesgericht auseinandersetzen: Ö-Ticket (Bild: Screenshot/Ö-Ticket) Muss sich nun mit einem Urteil des Oberlandesgericht auseinandersetzen: Ö-Ticket (Bild: Screenshot/Ö-Ticket)

Im August 2017 hatte das Handelsgericht Wien ein Urteil gegen den von CTS Eventim Austria betriebenen Kartenanbieter Ö-Ticket erlassen, bei dem es um unzulässige Zusatzgebühren für verschiedene Zustellungsarten ging. Im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums hatten die Verbraucherschützer vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) deswegen CTS Eventim Austria verklagt. Das VKI hat nun Oberlandesgericht Wien (OLG) recht bekommen. Das Urteil allerdings ist noch nicht rechtskräftig.In dem Verfahren ging es um die unterschiedlichen Zuschläge für die verschiedenen Zustellungsarten. Das waren etwa 2,50 Euro, wenn ein Käufer das Ticket selbst ausdruckt oder wenn das Ticket auf ein Mobiltelefon zugestellt wird. Beim Kauf an einer stationären Vorverkaufsstelle fielen 1,90 Euro an, bei Hinterlegung an der Abendkasse verlangte Ö-Ticket 2,90 Euro. Das Gericht verbietet nun diese Gebühren.Laut OLG Wien seien diese Gebühren "gröblich benachteiligend" für die Käufer, heißt es in einer Mitteilung. Ö-Ticket biete keine Zustellmöglichkeit ohne Zusatzentgelt, betont das OLG Wien. Das Zusatzentgelt werde als Regelfall und nicht nur als Ausnahme verrechnet; dem Verbraucher werde es nicht ermöglicht, sein Ticket ohne Zusatzkosten zu erlangen, so das OLG Wien in seiner Begründung."Wir hoffen im Interesse der Verbraucher, dass das Urteil in dieser Form rechtskräftig wird und Konsumenten Tickets ohne diese Zusatzkosten erhalten", sagt Joachim Kogelmann als zuständiger Jurist des VKI.

Quelle: MusikWoche

