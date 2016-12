O-Ton Jörg Heidemann: "Die Kleinen werden immer größer"

Fordert mehr Raum für die Musik der unabhängigen Markt teilnehmer: Jörg Heidemann (Bild: VUT)

Beim Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) wirft Geschäftsführer Jörg Heidemann für MusikWoche einen Blick zurück auf die Höhepunkte des ablaufenden Jahres, nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Forderungen an verschiedene Partner geht.Was war für Sie der herausragende Moment im Musikgeschäft 2016 - und warum?Oh das ist schwierig, denn es gab nicht nur den einen Moment. Das Worldwide Independent Network (WIN) hat 2016 erstmals eine umfassende Studie zum Wert der unabhängigen Musikbranche veröffentlicht. Demnach stehen unabhängige Labels im Jahr 2015 für einen weltweiten Marktanteil von 37,6 Prozent. Die Themen Urhebervertragsrecht und Verlegerbeteiligung haben uns in diesem Jahr mit am meisten beschäftigt. So haben wir beispielsweise gemeinsam mit DOMUS, der Dachorganisation der Musikschaffenden, Position bezogen und Gesprächstermine wahrgenommen. Mit der Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes nimmt der Gesetzgeber dem Urteil des Berliner Kammergerichts die Wirkung für die Zukunft und wendet mögliche negative Auswirkungen für kleine und mittelständische Musikverlage ab.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 52/2016, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

