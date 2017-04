O-Ton Dieter Gorny und Florian Drücke: "In den vergangenen Jahren hat der Echo viel Geld gekostet"

Großansicht Machten den Wechsel zu Vox bereits frühzeitig klar: Dieter Gorny (links) und Florian Drücke (Bild: Markus Nass) Machten den Wechsel zu Vox bereits frühzeitig klar: Dieter Gorny (links) und Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Der Bundesverband Musikindustrie setzt bei der Echo-Verleihung 2017 auf ein neues Showkonzept. Im Gespräch mit MusikWoche-Redakteur Knut Schlinger erläutern der Vorstandsvorsitzende Dieter Gorny und Geschäftsführer Florian Drücke Details.Sie waren in diesem Jahr beim Echo mit manchen Ankündigungen etwas später dran als früher, oder täuscht dieser Eindruck?Ich denke, dass das bei Veranstaltungen dieser Größenordnung völlig verständlich ist. Wir setzen das System neu auf, wir strukturieren und positionieren den Echo neu. Das fängt beim Medienpartner an und hört bei den Bewertungskriterien der Jury auf - und das alles in laufender Fahrt. Denn wir haben ja nicht ein Jahr Pause gemacht. Bei der Komplexität der Dinge, die da organisiert, besprochen und auch entschieden werden müssen, liegen wir bemerkenswert gut im Zeitrahmen.Wir sind ein wenig später dran, haben ja aber auch wieder einen relativ späten Echo-Termin. Wir sind zudem von Beginn an mit Volllast in einem Umfeld gefahren, das kommunikativ nicht ganz einfach war.Wie meinen Sie das?Beim Start in die Berichterstattung zum Echo 2017 wurde kommunikativ der Eindruck erweckt, als hätte uns die ARD vor die Tür gesetzt. Da waren wir beim ersten Aufschlag in der Kommunikation automatisch reaktiv, was schade und vor allem unnötig ist. Inzwischen sollte aber durchgedrungen sein, dass der Senderwechsel, der wirklich eine große Veränderung bedeutet, längst vorher und aus freien Stücken zustande gekommen ist. Davon ausgehend, erzählt sich die Geschichte des Echo 2017 im Hinblick auf die Jury oder Partnerschaften wie mit Amazon am besten.Wann haben sie die Zusammenarbeit mit Vox gesucht und beschlossen?Wir waren uns da alle einig: Nach dem 25. Echo brauchen wir etwas Neues. Es gab viele Gespräche mit alten und neuen potenziellen Partnern, die schließlich zu Vox führten. Das war auch notwendig, denn was nützen neue Kriterien, wenn das Gerüst noch nicht steht. Der Wechsel war somit bereits frühzeitig klar, anders, als man es aus dem ARD-Interview im Dezember hätte schließen können.Den 25. Geburtstag wollten wir als großes Jubiläum mit der ARD feiern. Die Entscheidung, einen grundsätzlich neuen Weg zu gehen, fiel tatsächlich bald nach dem 25. Echo. Es hatte sich zunehmend herauskristallisiert, dass wir tiefgreifende Veränderungen brauchen. Nicht bloß in Hinblick auf die Gala selbst, sondern auch in Hinblick auf die Preise, die Zielgruppe und auch die Refinanzierbarkeit der Veranstaltung. Das ist bei einem solch riesigen Projekt nun einmal ein entsprechend großes Thema.Das vollständige Interview lesen Abonnenten in MusikWoche/Heft 15, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen