Nuclear Blast versorgt Sabaton mit Edelmetall

Großansicht Wurden mit Edelmetall überhäuft: Sabaton (Bild: Nuclear Blast) Wurden mit Edelmetall überhäuft: Sabaton (Bild: Nuclear Blast)

Die schwedische Metalband Sabaton, die zurzeit mit dem aktuellen Album "The Last Stand" weltweit auf Tour unterwegs ist, wurde von Nuclear Blast jüngst mit einigen Edelmetall-Awards geehrt.So gab es für "The Last Stand", das sich neun Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts hielt und dort bis auf den zweiten Platz kletterte, Gold-Awards in Schweden, Polen und Tschechien. Mit dem vorherigen Studioalbum "Heroes" hat die Band inzwischen Platin-Status in ihrem Heimatland Schweden erreicht.Sabaton-Bassist Pär Sundström freut sich: "Diese Awards bestätigen zwei Dinge: Erstens, dass wir noch immer in der Lage sind, Musik zu machen, die die Fans hören wollen, und zweitens, dass wir fantastische Fans haben, die sich wirklich für die Sache interessieren."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen