Nova Rock Festival meldet über 135.000 verkaufte Tickets

Großansicht Einer der Headliner bei Nova Rock 2017: Green Day (Bild: Frank Maddocks) Einer der Headliner bei Nova Rock 2017: Green Day (Bild: Frank Maddocks)

Vom 14. bis 17. Juni 2017 geht auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf wieder das Nova Rock Festival über die Bühne. Für das österreichische Event hat die veranstaltende Nova Music Entertainment GmbH bereits mehr als 135.000 Tickets verkauft. Damit sei man auf dem Weg, das Festival "wieder zu einem mitteleuropäischen Meilenstein der Saison machen zu können", heißt es aus Mattersburg.Derweil wächst auch das Künstleraufgebot. So stoßen Kreator, die Suicidal Tendencies, die Black Star Riders, Code Orange und Alex Vargas zum Line-up. Zuvor hatten bereits Acts wie Linkin Park, Green Day, System Of A Down, Blink-182, Fatboy Slim, Prophets Of Rage, Slayer und Pendulum Auftritte in Nickelsdorf zugesagt.

Quelle: MusikWoche

