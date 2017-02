Noch ein Sieger für den Deutschen Hörbuchpreis fix

Großansicht Gewinnt den Hörbuchpreis in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch": "Im Labyrinth der Lügen" von Ute Krause, gelesen von Stefan Kaminski Gewinnt den Hörbuchpreis in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch": "Im Labyrinth der Lügen" von Ute Krause, gelesen von Stefan Kaminski

Die ersten fünf Preisträger hatten die Veranstalter des Deutschen Hörbuchpreises bereits zuvor verkündet , nun steht auch der Sieger in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch" fest: Die Auszeichnung geht an den Sprecher Stefan Kaminski für seine Lesung von "Im Labyrinth der Lügen" von Ute Krause. Ausgewählt wurde der Preisträger von einer Kinderjury, die das Junge Literaturhaus Bonn und die Stadtbibliothek Bonn stellten."Im Labyrinth der Lügen" erschien über cbj audio aus dem Hause Random House Audio . Das Unternehmen verbucht damit in diesem Jahr seine zweite Auszeichnung beim Deutschen Hörbuchpreis 2017, zwei weitere Preise gingen an die Konzernschwester vom Hörverlag . Je eine weitere Kategorie ging an Produktionen von Hörbuch Hamburg und dem belleville Verlag Michael Farin Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises findet am 7. März im WDR-Funkhaus am Wallrafplatz statt und bildet erneut den Auftakt zum Literaturfest lit.Cologne. Götz Alsmann moderiert die Preisverleihung wie in den beiden Vorjahren.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen