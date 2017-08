Night Of The Proms verkauft 100.000 Karten und holt Peter Cetera

Großansicht Reisen im Dezember mit der Night Of The Proms durch Deutschland: Peter Cetera (links) und Dirk Hohmeyer (P.S.E. Germany) (Bild: P.S.E. Germany) Reisen im Dezember mit der Night Of The Proms durch Deutschland: Peter Cetera (links) und Dirk Hohmeyer (P.S.E. Germany) (Bild: P.S.E. Germany)

Noch bevor die Night Of The Proms nun mit Ex-Chicago-Sänger Peter Cetera das diesjährige Programm komplettiert hat, konnte die veranstaltende P.S.E. Germany für 16 Konzerte in elf deutschen Städten schon 100.000 Tickets verkaufen.Mit der Verpflichtung von Peter Cetera als Co-Headliner habe man eine "Sensation" möglich gemacht, freut sich P.S.E.-Germany-Chef Dirk Hohmeyer , denn der Sänger mit der markanten Falsettstimme war seit seinem Ausstieg bei Chicago im Jahr 1985 nicht mehr live in Deutschland zu sehen.Bei den Konzerten im Dezember bestreitet Cetera gemeinsam mit Roger Hodgson (Ex-Supertramp), Melanie C Culcha Candela , John Miles und der Pianistin Emily Bear das Programm. Begleitet werden die Künstler vom Proms-Sinfonieorchester, das sich Anfang 2017 in Antwerp Philharmonic Orchestra umbenannt hat. Ebenso mit dabei sind der Chor Fine Fleur sowie die NOTP Backbone Band und den Backingsängern Pretty Vanillas. Als Dirigentin des Abends fungiert erneut Alexandra Arrieche.

Quelle: MusikWoche

