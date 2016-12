Nigel Kennedy beschenkt sich mit Melodien und Spaß am Improvisieren

Großansicht Setzte als klassischer Musiker schon früh Maßstäbe: Nigel Kennedy (Bild: Henryk Pietkiewicz) Setzte als klassischer Musiker schon früh Maßstäbe: Nigel Kennedy (Bild: Henryk Pietkiewicz)

Kaleidoskop verschiedener Musikstile

Großansicht Sein Welterfolg mit den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi, der 1989 erschien, zählt immer noch zu den bestverkauften Klassik - alben aller Zeiten. Mehr als zwei Millionen Mal ging es seither über die Ladentheken: Nigel Kennedy (Bild: Henryk Pietkiewicz) Sein Welterfolg mit den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi, der 1989 erschien, zählt immer noch zu den bestverkauften Klassik - alben aller Zeiten. Mehr als zwei Millionen Mal ging es seither über die Ladentheken: Nigel Kennedy (Bild: Henryk Pietkiewicz)

Am 26. Dezember 2016 feiert der britische Geiger Nigel Kennedy seinen 60. Geburtstag. Zu diesem Anlass schenkt er sich ein Album mit eigenen Kompositionen. Als Einstand Kennedys auf dem Berliner Edel -Label Neue Meister erscheint das Werk am 23. Dezember"Ich wollte schon seit langer Zeit meine eigene Musik komponieren", sagt Nigel Kennedy. "Aber ich hatte einfach nie Zeit dafür. Denn bislang war ich immer damit beschäftigt, die Musik von anderen zu spielen." Als Inspirationsquelle dienten ihm für "My World" seine Mentoren wie der Geiger Isaac Stern, der Jazzgeiger Stéphane Grappelli oder sein Lehrer Yehudi Menuhin, der wohl den größten Einfluss auf ihn hatte: "Menuhin hat meine Ausbildung in seiner Schule bezahlt, sonst wäre ich möglicherweise gar kein klassischer Musiker geworden", erzählt Nigel Kennedy. Und von Grappelli lernte er den Spaß am Improvisieren.Unter den "Dedications" finden sich auf dem Album auch zwei Widmungen an befreundete Musiker: an den polnischen Jazzgitarristen Jaroslaw Smietana sowie an den in Nashville ansässigen Country-Jazz- Blues-Geiger und -Komponisten Mark O'Connor. Begleitet vom Oxford Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Yuri Zhislin, einer Rockband und Klavier umrahmt Nigel Kennedy mit diesen fünf Kompositionen die Suite "Three Sister", die vom gleichnamigen Stück von Anton Tschechow inspiriert ist.Trotz seiner großen Erfolge im Core-Bereich suchte Nigel Kennedy schon früh nach einer eigenen Musiksprache für seine Geige. "Auf My World finden sich Elemente der Musikstile wieder, die mich beeinflusst haben - von Folk über Klezmer und Balkan-Musik bis hin zu Jazz und Songs von Marvin Gaye." Besonders hebt er für diese Entwicklung die Bedeutung seiner Lehrer Yehudi Menuhin, Stephane Grappelli und Dorothy DeLay an der Juilliard School of Music in New York hervor."Alle drei waren fantastisch, weil sie mir nie irgendwas vorgeschrieben haben", sagt Nigel Kennedy. "Dadurch konnte ich meine eigene Identität als Geiger entwickeln." Entsprechend kritisch betrachtet er die sonst übliche Ausbildung von klassischen Musikern. "Sie ist so engstirnig und trägt überhaupt nicht dazu bei, den Geist von jungen Menschen für die Musik zu öffnen", sagt er. "Die meisten Lehrer sind einfach faul. Anstatt die individuelle Musikalität der Schüler zu respektieren, lernen sie nur, die Musik immer auf die gleiche Art und Weise zu spielen."Nigel Kennedy hebt sich auch optisch von anderen Geigern ab. Seiner Punkfrisur ist er bis heute treu geblieben, seinen Slang und seine Outfits - mit Vorliebe trägt er bei Konzerten die Trikots seines Lieblingsfußballvereins Aston Villa F.C. - hat er als individuelles Erkennungszeichen im sonst eher konservativen Klassikgeschäft kultiviert. Im kommenden Jahr stellt er "My Wolrd" im März und April auf einer Deutschlandtour vor, die ihn unter anderem nach Hamburg, Berlin und Köln führt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen