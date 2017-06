Nigel Grainge verstorben

Am 11. Juni 2017 ist der Labelgründer und A&R-Manager Nigel Grainge, Bruder des Universal-Music-Chefs Lucian Grainge, im Alter von 70 Jahren an Komplikationen nach einer Operation verstorben.Nigel Grainge begann seine Karriere in den 70er-Jahren bei Philips Records, dem Vorläufer von Mercury Records. Er nahm unter anderem Künstler wie Sinead O'Connor, die Boomtown Rats, Thin Lizzy, The Waterboys, 10cc, World Party, die Steve Miller Band, Eddy Grant, The Blue Aeroplanes und Graham Parker & The Rumour unter Vertrag.Bei Phonogram stieg er später zum Head of A&R auf. 1976 gründete er ein eigenes Label: Ensign, ein Wortspiel für "N", also Nigel, signs. Nach dem Verkauf von Ensign an Chrysalis Records rief Grainge den Musikverlag Dizzy Heights ins Leben, den er im Jahr 2000 an Edel verkaufte. 2002 zog er nach Los Angeles, wo er als Berater arbeitete. Unter anderem wirkte er in dieser Position an der TV-Serie "Vinyl" mit. Sein letztes Projekt war das Start-up TunesMap.

