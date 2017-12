Nickelback wechseln zur Paco Agency

Großansicht 2018 in Deutschland unterwegs: Nickelback (Bild: Richard Beland) 2018 in Deutschland unterwegs: Nickelback (Bild: Richard Beland)

Im Mai und Juni 2018 spielen Nickelback auf ihrer "Feed The Machine"-Tour sechs Deutschlandshows. Als neuer Livepartner ist die Paco Agency mit an Bord, die die Tournee in Zusammenarbeit mit KBK veranstaltet. In den vergangenen Jahren hatten Live Nation , die Marek Lieberberg Konzertagentur und Wizard Promotions die kanadische Band nach Deutschland geholt.Auf der jüngst abgeschlossenen US-Tour haben Nickelback laut eigenen Angaben vor 600.000 Fans in 45 Städten gespielt. Die Europatour der kanadischen Formation, die bislang mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft hat, beginnt am 3. Mai in Glasgow und feiert am 25. Juni im Amsterdamer Ziggo Dome ihren Abschluss. Die Tour sei die "bisher größte, aufwändigste und mutigste Produktion" der Band, heißt es aus Haar. Im Vorprogramm treten Seether auf.Mit Nickelback wächst der Künstlerstamm der früher unter dem Namen Passerotto Concerts bekannten Paco Agency, die zuletzt eine Tournee von King Crimson in den Vorverkauf gegeben hatte. Die britische Band um Robert Fripp hat die Konzertreise unter das Motto "Uncertain Times European Tour" gestellt. Zur Band gehören derzeit Tony Levin (Bass), Mel Collins (Saxophon, Flöte), Jakko Jaksyk (Gesang, Gitarre), Bill Rieflin (Keyboards), Pat Mastelotto, Gavin Harrison und Jeremy Stacey (alle Schlagzeug).Am 3. Dezember ging mit einem über zweieinhalbstündigen Konzert von Little Steven & The Disciples Of Soul in der Münchner Muffathalle zudem eine weitere Tournee der Paco Agency zu Ende.16.05.18 Berlin, Max-Schmeling-Halle03.06.18 Leipzig, Arena04.06.18 Stuttgart, Schleyerhalle06.06.18 Mönchengladbach, Sparkassenpark08.06.18 München, Olympiahalle09.06.18 Frankfurt, Festhalle20.06.18 Essen, Lichtburg01.07.18 Berlin, Admiralspalast16.07.18 München, Philharmonie

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen