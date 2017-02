NFP marketing & distribution bringt Rammstein ins Kino

Großansicht Im März im Kino zu sehen: das Paris-Konzert von Rammstein aus dem Jahr 2012 (Bild: Olaf Heine) Im März im Kino zu sehen: das Paris-Konzert von Rammstein aus dem Jahr 2012 (Bild: Olaf Heine)

Am 23., 24. und 29. März 2017 zeigen deutsche Kinos "Rammstein: Paris" . Der von Jonas Akerlund gedrehte Konzertfilm ist im Verleih von NFP marketing & distribution . In ausgewählten Kinos läuft der Film im hochauflösenden Dolby-Atmos-Sound.Während der "Made in Germany"-Tour drehte der schwedische Regisseur im März 2012 bei zwei Rammstein -Konzerten, die vor jeweils 17.000 Zuschauern in der Bercy-Arena in Paris stattfanden. Der fertige Film bietet nun 16 Songs. Der Verleih spricht von einem "Meisterwerk des Musikkinos", das die Energie von Rammstein in ein "einmaliges visuelles und sonisches Erlebnis" fasse.Akerlund hat bereits mit Künstlern wie Madonna, Lady Gaga, U2, den Rolling Stones, Beyoncé, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Robbie Williams, The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz und Maroon 5 zusammengearbeitet. Sein erster Spielfilm, "Spun" , entstand 2001. Mit Rammstein kam Åkerlund erstmals 2005 für das Musikvideo "Mann gegen Mann" zusammen. Darauf folgten die Clips zu "Ich tu dir weh" und "Pussy" aus dem Jahr 2009.

Quelle: MusikWoche

