New Fall Festival zog 20.000 Besucher an

Großansicht Sang dem Veranstalter des New Fall Festivals ein Ständchen: Olli Schulz (Bild: Rainer Pfisterer) Sang dem Veranstalter des New Fall Festivals ein Ständchen: Olli Schulz (Bild: Rainer Pfisterer)

Mehr als 30 Acts traten beim siebten New Fall Festival auf, das wieder in Düsseldorf und Stuttgart über die Bühne ging. Zu den Konzerten unter anderem von Tom Odell, Olli Schulz, Alice Merton oder Glen Hansard kamen gut 20.000 Besucher. In Düsseldorf fand das Indoor-Festival vom 16. bis 19. November 2017 statt, in Stuttgart vom 15. bis 19. November."Wenn eine Liebe das siebte Jahr übersteht, ist sie für ein Leben gemacht, sagt man. Wir sind daher stolz, dass nicht nur das siebte New Fall in Düsseldorf, sondern auch die zweite Auflage in Stuttgart die Menschen bewegt hat", sagt Festivalleiter Hamed Shahi-Moghanni , Geschäftsführer der veranstaltenden SSC Group . "Mit besonderen Künstlern an besonderen Orten haben wir ein großartiges Festival erlebt und sind dankbar dafür, das machen zu können, was wir lieben. Die Auftritte von Glen Hansard oder die Backstage-Session mit Olli Schulz - das sind Momente für's Leben."Eine besondere Überraschung erlebte Alice Merton. Vor ihrem Auftritt im ausverkauften Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf erhielt die Sängerin eine Platin-Auszeichnung für ihren Song "No Roots". Bereits vor seinem Auftritt in der Carl Benz Arena in Stuttgart spielte Olli Schulz in der Garderobe zudem ein kleines Ständchen für die Veranstalter. "Ein großartiger Moment für mich. Deshalb mache ich das, was ich mache", freute sich Shahi-Moghanni.Mit Künstlern wie Suzan Köcher oder Xul Zolar traten bei New Fall zudem weitere Newcomer auf. Ebenfalls gebucht hatte SSC unter anderem Woman, Love Machine, Rikas, Levin Goes Lightly, Fibel und JFR Moon. In Düsseldorf wurde der Ehrenhof zum Festivalzentrum: Tonhalle, Robert-Schumann-Saal und das Pong im NRW-Forum liegen hier nur wenige Meter voneinander entfernt. Mit der Johanneskirche, tanzhaus nrw, me and all Hotel, sipgate und dem Capitol Theater standen weitere Orte in Düsseldorf zur Verfügung.Einer der außergewöhnlichsten Spielorte des New Fall Festival in Stuttgart war die Straßenbahnwelt Bad Cannstatt, das Museum der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Hier trat die Band Austra zwischen historischen Straßenbahnen auf. Ferner bespielte SSC den Mozart- und Beethoven-Saal der Liederhalle, die Carl Benz Arena und das neue Schloss.In diesem Jahr habe das Festival zudem "einen weiteren Schritt in Richtung eines CO2-freien Popfestivals" unternommen, heißt es aus Düsseldorf. Dank einer Kooperation mit der Rheinbahn konnten alle Festivaltickets in Düsseldorf auch als Fahrkarte benutzt werden. Um die während des Festivals entstehenden Emissionen zu kompensieren, will SSC mit Hilfe von Partnern und Sponsoren in den nächsten Jahren Grundstücke aufforsten."Unserer Vision eines emissionsfreien Festivals konnten wir durch unsere Nachhaltigkeitskampagne mit E-Mobiltät und regionalen Lebensmitteln einen Schritt voranbringen und bedanken uns bei allen Spendern für den New Fall Wald, den wir bis 2020 aufforsten wollen", erläutert Shahi-Moghanni.Auch der Termin für das kommende New Fall Festival steht schon fest. 2018 wird es in Düsseldorf und Stuttgart vom 25. bis zum 28. Oktober stattfinden.

Quelle: MusikWoche

