New Fall Festival erneut in Düsseldorf und Stuttgart

Großansicht Tritt im Rahmen seiner Deutschlandtour in beiden New-Fall-Städten auf: Glen Hansard aus Irland (Bild: Mikolaj Rutkowski) Tritt im Rahmen seiner Deutschlandtour in beiden New-Fall-Städten auf: Glen Hansard aus Irland (Bild: Mikolaj Rutkowski)

Nach der erfolgreichen Doppelpremiere im vergangenen Jahr geht das von der SSC Group organisierte New Fall Festival auch 2017 parallel in Düsseldorf und Stuttgart über die Bühne. Als erste Acts haben unter anderem Glen Hansard , William Fitzsimmons oder Isolation Berlin zugesagt.Festivalchef Hamed Shahi sagt: "Es ist uns 2016 aus dem Stand gelungen, Stuttgart als zweiten Schauplatz unseres Festivals zu etablieren. Die Gemeinsamkeiten zwischen Düsseldorf und Stuttgart waren einer der Gründe, das zu versuchen. Es hat uns dann aber doch überrascht, wie ausgeprägt diese sind. Es handelt sich jeweils um besonders kompakte Städte mit unentdeckten architektonischen Perlen, und es existiert jeweils ein Publikum, das hochwertige Konzerte wirklich zu schätzen weiß. Dass wir jetzt langfristig mit Stuttgart rechnen können, erhöht unsere Chancen, weiterhin ein solchesLine-up auf die Beine stellen zu können."In Düsseldorf findet das Indoor-Festival bereits zum siebten Mal statt, 2016 kam Stuttgart mit weiteren Spielstätten dazu . So eröffnet die Berliner Band Die Höchste Eisenbahn das Festival am 16. November im Düsseldorfer Robert-Schumann-Saal, die schwedische Electropop-Band Little Dragon spielt am gleichen Tag im Capitol Theater. Am Freitag, den 17. November, treten die Acts William Fitzsimmons, Alice Merton und Sophia in Düsseldorf auf. Den Samstag beschließen Glen Hansard in der Düsseldorfer Tonhalle sowie Isolation Berlin, Gurr und Die Nerven im sipgate.In Stuttgart spielt Glen Hansard bereits am 15. November im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle. William Fitzsimmons tritt am 16. November im Neuen Schloss auf, bevor am Freitag und am Samstag Gigs von Die Höchste Eisenbahn und Little Dragon folgen.Das vollständige Programm wollen die Veranstalter demnächst bekannt geben.Die beiden Auftritte von Glen Hansard beim New Fall Festival sind Bestandteil einer Deutschlandtour des irischen Sängers, Songschreibers und Schauspielers, für die FKP Scorpio verantwortlich zeichnet. Der mit der Band The Frames und an der Seite von Markéta Irglóva im Filmhit "Once" und in der gemeinsamen Formation The Swell Season bekannt gewordene Künstler bestreitet alle Konzerte im Alleingang. Dabei wird er mit Sicherheit auch seinen mit einem Oscar ausgezeichneten Song "Falling Slowly" aus "Once" darbieten.05.11.2017 Erlangen - Redoutensaal06.11.2017 Hannover - Pavillon08.11.2017 Osnabrück - Rosenhof10.11.2017 Jena - Volkshaus12.11.2017 Frankfurt/M. - Mozartsaal13.11.2017 Saarbrücken - Congresshalle15.11.2017 Stuttgart - New Fall Festival, Liederhalle - Beethovensaal16.11.2017 Halle - Ulrichskirche18.11.2017 Düsseldorf - New Fall Festival, Tonhalle

Quelle: MusikWoche

