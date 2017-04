Neuzugang aus der Schweiz für undercover

Hoffen auf einen starken Einstand im deutschen Livemarkt (von links): die Bandmitglieder Silvan Kuntz, Janos Mijnnsen und Samuel Kuntz von Panda Lux, Isabell König (Tourbooking undercover), Marc Bernegger (Coldkings; Management Panda Lux) und Moritz Widrig (Panda Lux) (Bild: Jan Wiederkehr)

Veranstalter undercover präsentiert mit der Schweizer Band Panda Lux einen Neuzugang in seinem Artist Roster und betreut fortan die Konzerte und Tourneen des Quartetts in Deutschland.Ihr neuer deutscher Partner lobt die aus den Brüdern Silvan und Samuel Kuntz und deren Jugendfreunden Janos Mijnnsen und Moritz Widrig bestehende Formation für ihren "ebenso druckvollen wie feingeschliffenen Indiepop in deutscher Sprache".Die Band aus Rorschach am Bodensee fand in der Schweiz bereits viel Beachtung für ihr Debütalbum "Versailles", Das im Alterna Studio in Basel mit Produzent Philippe Laffer (Ex-Supernova) entstandene Werk erschien in ihrem Heimatland im Januar 2017.Zuvor hat sich die Formation bereits Meriten als Live-Band erspielt: Nach ihrem Auftritt auf der "Off-Stage" beim Open Air St. Gallen 2015 waren die Verantwortlichen von ihrer Performance so begeistert, dass sie Panda Lux für 2016 gleich als Eröffnungsact für die Hauptbühne verpflichteten. Isabell König , bei undercover mit Tourbooking betraut, verlautet: "Wir freuen uns sehr darauf, zukünftig als Tourneeveranstalter unseres Neuzugangs Panda Lux die Live-Aktivitäten dieses hoffnungsvollen Acts aus der Schweiz in Deutschland steuern zu dürfen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen