Neuland, Veltins Arena und 1Live richten Festival aus

Am 27. Mai 2018 geht auf dem Gelände der Veltins Arena in Gelsenkirchen-Schalke erstmals das ganztägige 1Live Popfest über die Bühne. Als veranstaltende Agentur hat Neuland Concerts dafür die Headliner Macklemore und Clean Bandit gebucht. Der öffentlich-rechtliche Radiosender, der Hamburger Konzertveranstalter und die Stadionbetreiber, die FC Schalke 04 Arena Management GmbH , haben sich zusammengeschlossen, um das neue Format umzusetzen.Das Areal verfügt über eine 14.000 Quadratmeter große Außenfläche, die erstmals mit einem Festival bespielt wird. Die Kooperationspartner setzen mit dem Konzept auf ein "familienfreundliches Programm, das hochkarätige Stars aus den aktuellen Pop-Charts präsentiert", teilen die Partner mit.Mit dieser Festivalpremiere wollen die drei Kooperationspartner ihre Kompetenzen bündeln. So bringt der Medienpartner 1Live eine Reichweite von täglich mehr als drei Millionen Hörer ein, während die Veltins-Arena, wo unter anderem die "Pur & Friends"-Events über die Bühne gehen, und Neuland Concerts ihre Live-Erfahrung beisteuern.

