Neuer Vorstandschef bringt dem BVMI "noch einmal einen anderen Zug"

Großansicht Arbeitet im Main Board nun auch international an der Lösung zentraler Fragen mit: Florian Drücke (Bild: Markus Nass) Arbeitet im Main Board nun auch international an der Lösung zentraler Fragen mit: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Die Vorstände des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) beförderten Geschäftsführer Florian Drücke nach dem Abschied von Dieter Gorny zunächst zum CEO und wählten ihn nun im Rahmen der Mitgliederversammlung darüber hinaus auch zum Vorstandsvorsitzenden . Im Gespräch mit MusikWoche erläutert Florian Drücke die Weichenstellung.Kam die Entscheidung von Dieter Gorny, nicht noch einmal anzutreten, für Sie unverhofft?Wir kennen uns ja eine Weile, insofern nein, da sich die Entscheidung über den Sommer als Prozess entwickelt hat. Uns war wichtig, dann im Rahmen des Reeperbahn Festivals Klarheit über Dieter Gornys Entscheidung zu schaffen. Nach zehn Jahren, die für mich ja eine prägende Zeit waren. Mich hat damals Michael Haentjes im Verband angestellt, als er noch Präsident war. Danach kam Dieter Gorny, von dem ich in den vergangenen Jahren sehr viel lernen durfte, und mit dem ich in Partnerschaft viel entwickeln konnte.Was bedeutet die Entscheidung, dass Sie nun auch CEO und Vorstandsvorsitzender sind, für Ihre Position?Der Vorstand hat beschlossen, mich noch stärker in den Ring zu schicken.Wie bemisst sich dieser Ring?Das Spektrum unserer Tätigkeit ist bekannt, die Maßeinheit liegt meines Erachtens jetzt in der Fokussierung. Ganz konkret stehen zwei zusätzliche, ganz aktuelle Aspekte im Mittelpunkt, nämlich das IFPI Main Board auf internationaler Ebene und der Posten als Gesellschaftervertreter in der GVL auf nationaler Ebene. Die internationale Ebene der Verbandsarbeit und damit auch die Frage, wie man sich ausrichtet, wird in einer immer globaler werdenden Branche immer wichtiger. Die GVL steht gerade vor großen Herausforderungen und befindet sich mitten in einem sehr fordernden Veränderungsprozess.Welches Signal gibt der Vorstand um Frank Briegmann, Bernd Dopp und Philip Ginthör mit Ihrer doppelten Beförderung?Der Vorstand gibt damit ein Signal des Vertrauens und zeigt, dass er mich in der zentralen Rolle sieht, branchenintern, aber vor allem auch nach außen. Das ehrt mich sehr. Ziel dieser Konzentration ist das Anliegen, unsere Positionen noch direkter einfließen zu lassen.Welche Auswirkungen hat das?In erster Linie heißt das, dass wir noch fokussierter an den anliegenden Themen arbeiten werden.Was Florian Drücke außerdem zu anstehenden Aufgaben und Prioritäten im Verband sagt, wie er die internationale Wahrnehmung des BVMI und die Ansprüche des weltweit viertgrößten Musikmarkts beurteilt, welche Aufgaben er im Main Board der IFPI übernimmt, was im Anschluss an die Bundestagswahlen an politiischer Arbeit auf den Verband zukommt oder welche Rolle er als Gesellschaftervertreter bei der GVL spielt, lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 47/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen