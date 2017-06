Neuer Stratege für die ASCAP

Großansicht Übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe bei der ASCAP: Tony Dunaif (Bild: ASCAP) Übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe bei der ASCAP: Tony Dunaif (Bild: ASCAP)

Die US-amerikanische Verwertungsgesellschaft ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) hat den ausgewiesenen Digitalbusiness-Strategen Tony Dunaif als Executive Vice President und Head of International Affairs verpflichtet. Dunaif wird in seiner neuen Funktion das internationale Geschäft der ASCAP managen und sich zudem bevorzugt um die Beziehungen zum globalen Dachverband CISAC und zu Verwertungsgesellschaften außerhalb der Vereinigten Staaten kümmern.Tony Dunaif war zuletzt als Senior Vice President Digital Products für das Joint-Venture iN Demand tätig, ein auf Angebote in punkto On-Demand-Entertainment wie Filme, Sport-Abos und Pay-per-View-Events spezialisiertes Unternehmen. Seine Karriere im Medienbusiness hatte Dunaif bei MTV Networks gestartet, wo er zwölf Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig war. Anschließend war er in verantwortlichen Positionen bei der Videoplattform Brightcove und verschiedenen Start-up-Firmen im digitalen Bereich beschäftigt, ehe er zu iN Demand stieß.In seiner neuen Position bei der ASCAP berichtet er direkt an Elizabeth Matthews, CEO der Verwertungsgesellschaft. Seine neue Chefin sieht die Verpflichtung Dunaifs als wichtigen Bestandteil der Strategie, den ASCAP-Mitgliedern höhere Tantiemen für Aufführungen ihrer Musik außerhalb der USA zu sichern: "Tonys Erfahrung in der Entwicklung des Digitalgeschäfts und bei strategischen Partnerschaften in Sachen Licensing und Multiplattformen-Inhalten ist die perfekte Kombination von Stärken, um uns zu helfen, eine erfolgreiche Zukunft für unsere Mitglieder international voranzutreiben."Dunaif freut sich auf die Herausforderung, Teil der Mission seines neuen Arbeitgebers zu sein, "Kreative und Rechteinhaber weltweit zu schützen und ihnen zu dienen in einer Zeit, in der sich die ASCAP darauf konzentriert, ihren Mitgliedern in einer zunehmend globalen und digitalen Ökonomie eine gedeihende Zukunft aufzubauen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen