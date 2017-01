Neuer Preis soll Clubs auszeichnen

Großansicht Engagiert sich für die Clubszene: Dirk Brünner von Backstage Pro (Bild: Backstage Pro) Engagiert sich für die Clubszene: Dirk Brünner von Backstage Pro (Bild: Backstage Pro)

Die LiveMusikKommission (LiveKomm) , das Musikernetzwerk Backstage Pro, das regionale Netzwerk Clubs am Main und das Musikmesse Festival richten am 5. April 2017 in Frankfurt eine Preisverleihung für Clubs aus. Die Veranstaltung geht beim Musikmesse Festival in der Milchsackfabrik über die Bühne.Die Auszeichnung in drei Kategorien, bei der Musiker und Bands online über "Beste Nachwuchsförderung / Newcomerclub des Jahres", "Backstage des Jahres" und "Club des Jahres" abstimmen können, versteht sich als "musikergestützter Clubpreis, der den symbolischen Schulterschluss der Musiker mit den Clubbetreibern bilden soll", heißt es aus Frankfurt.Die Preisverleihung soll zudem als Branchentreff für die deutsche Clubszene, deren Dienstleister und Partner fungieren. Sie orientiere sich in dieser Hinsicht am Konzept der Frankfurter Musikmesse, die vom 5. bis 8. April stattfindet."Als Betreiber eines sozialen Netzwerks für die Musikbranche und Livekultur freuen wir uns sehr darüber, mit der LiveKomm und dem Musikmesse Festival zwei Partner gefunden zu haben, mit deren Hilfe wir die Idee eines Musiker-getriebenen Clubawards sowohl online als auch offline optimal umsetzen können", sagt Dirk Brünner , Gründer Backstage Pro.Für Karsten Schölermann von der LiveKomm ist ein von Musikern gewählter Club-Award "seit langem überfällig". Deshalb begrüßt er, dass man mit der Einbindung des Votings in das Musikerportal Backstage Pro und der Integration der Preisverleihung in das Rahmenprogramm des Musikmesse Festivals Frankfurt ideale Bedingungen für den Start dieses neuen Club-Awards erhalten zu haben. Wolfgang Weyand , Geschäftsführer Weyand Entertainment und zuständig für das Musikmesse Festival, sieht eine enge Verbindung zwischen dem Festival und dem neuen Preis: "Die Idee, einen Preis zu unterstützen, der die Akteure prämiert, die tagtäglich Bühnen für tolle Konzerte bereitzustellen, finden wir interessant und unterstützenswert. Mit den branchenrelevanten Netzwerken Backstage Pro und der LiveKomm sehen wir einem spannenden Projekt entgegen."

Quelle: MusikWoche

