Neue Veranstaltungsreihe für zeitgenössische Klassikspielarten

Großansicht Eröffnen Studio C in Berlin: Poppy Ackroyd und Marc Bouchkov (Bild: Selective Artists) Eröffnen Studio C in Berlin: Poppy Ackroyd und Marc Bouchkov (Bild: Selective Artists)

Großansicht Hier gehen die Konzerte von Studio C über die Bühne: Silent Green in Berlin (Bild: Cordia Schlegelmilch) Hier gehen die Konzerte von Studio C über die Bühne: Silent Green in Berlin (Bild: Cordia Schlegelmilch)

Mit Studio C startet am 25. Oktober 2017 eine von Selective Artists Sven Hasenjäger und Matthias Koch konzipierte Konzertreihe, bei der Besucher Künstler aus den Genres Klassik, New Classical, Contemporary und Elektronik entdecken können. Den Auftakt im Berliner Silent Green machen Poppy Ackroyd und Marc Bouchkov.Studio C steht unter der Schirmherrschaft eines Künstlers, der zum einen das Programm mit entwickelt und zum anderen beispielhaft die genreübergreifende Idee verkörpert. Als Curator in Residence für das erste Jahr hat Selective Artists Ólafur Arnalds gewonnen. Pro Konzert werden zwei Künstler oder Projekte à 40 Minuten spielen."Dabei stehen beide Programmteile nicht isoliert für sich, sondern ergeben ein musikalisches Ganzes", heißt es aus Berlin. "Alle Formen sind denkbar: ob der Fokus auf einem bestimmten Instrument liegt, ob die gespielten Werke in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, oder ob beide beteiligten Künstler oder Formationen am Ende gemeinsam auf der Bühne stehen: Hier wird ein Raum geschaffen, der bestehende Grenzen auf kreative und überraschende Weise bewusst ignoriert, ohne beliebig zu werden."Zusammengetan haben sich für dieses Projekt Sven Hasenjäger (Management unter anderem für Ólafur Arnalds und Lambert), Ralf Diemert (Booking Agent Selective Artists, verantwortlich für das Tourneegeschäft von Ólafur Arnalds, Sven Helbig, Federico Albanese, Lambert oder Lubomyr Melnyk sowie Gründer der Konzertreihe "Tastenclub") und Matthias Koch, der zehn Jahre lang das deutsche Büro des französischen Labels Naive geleitet und 2016 beim Reeperbahn Festival die Plattform "The State Of Modern Classical Music" zum Austausch zwischen Pop und Klassik konzipiert hat.Nach der Premiere am 25. Oktober steht mit dem 14. November bereits der zweite Termin fest, danach soll es erst 2018 weitergehen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen