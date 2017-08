Neue Sicherheitsbestimmungen für die SAP Arena

Großansicht Hier gilt es fortan, größere Gegenstände bei einer Abgfabstation zu deponieren: die SAP Arena in Mannheim (Bild: SAP Arena) Hier gilt es fortan, größere Gegenstände bei einer Abgfabstation zu deponieren: die SAP Arena in Mannheim (Bild: SAP Arena)

Die SAP Arena hat ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Pünktlich zum Start der neuen Saison tritt demnach ab sofort "eine Erweiterung des bisherigen Sicherheitskonzepts" in Kraft. Taschen und Rucksäcke der Veranstaltungsbesucher, die das Format 21 cm x 8 cm x 34 cm (was in etwa DIN A4 entspricht) überschreiten, sowie auch Stockschirme und Motorradhelme dürfen künftig nicht mehr mit in die Halle genommen werden.Das Verbot betrifft das gesamte Veranstaltungsspektrum der SAP Arena - von Heimspielen des Eishockeyteams Adler Mannheim und des aktuellen deutschen Handballmeisters Rhein-Neckar Löwen über weitere Sportveranstaltungen bis hin zu Konzerten und Shows.Für verbotene Gegenstände stehe den Veranstaltungsbesuchern "die neue Arena-Abgabestation bei Eingang B" zur Verfügung. Gegen eine Gebühr von zwei Euro kann man hier größere Taschen, Rucksäcke, Stockschirme und Ähnliches bis eine Stunde nach Veranstaltungsende aufbewahren lassen. Die erhobene Gebühr diene der Deckung der Personal- und Infrastrukturkosten. Etwaige Überschüsse sollen der gemeinnützigen Arbeit des Vereins Adler helfen Menschen zugute kommen.Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp erklärt: "Um dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, unser bereits umfassendes Sicherheitskonzept präventiv zu erweitern. Das Verbot hat ausschließlich vorbeugenden Charakter und dient dem Schutz unserer Besucher."

Quelle: MusikWoche

