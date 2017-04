Neue Pressesprecherin für Festspiele MV

Ina Voigt ist die neue Pressesprecherin und Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Die gebürtige Arnsbergerin studierte in Essen und im norwegischen Bergen Anglistik, Germanistik und Neuere Geschichte und promovierte im Bereich Literaturwissenschaft. Sie arbeitete in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur mit interner und externer Kommunikation und war viele Jahre als Kulturjournalistin für skandinavische Medien tätig. Als Projektleiterin für den "Kulturrucksack" führte sie in Südnorwegen Kinder und Jugendliche an Kunst und Kultur heran und initiierte neue Programme für die Kunst- und Kulturvermittlung. Zuletzt leitete Voigt den Presse- und Veranstaltungsbereich des Verbandes der Restauratoren in Bonn. Markus Fein , der Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, erklärt: "Ina Voigt vereint profundes kulturjournalistisches Wissen mit umfassender praktischer Erfahrung im In- und Ausland. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung im Festspielteam und darauf, mit Ina Voigt gemeinsam die Pressearbeit des Festivals weiterzuentwickeln."Voigt selbst sagt: "Großartige Künstler aus dem In- und Ausland, spannende Spielstätten überall in Mecklenburg-Vorpommern und erstklassige Konzerte - es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Diese Konstellation macht die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern so besonders. Ich freue mich, die Menschen für eines der größten und wichtigsten Klassikfestivals in Deutschland zu begeistern und sie über alle Themen und Veranstaltungen zu informieren."Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern präsentieren in der Sommersaison 2017 131 Konzerte an 83 Spielstätten im Zeitraum von 17. Juni bis 15. September. Diesjähriger "Preisträger in Residence" ist Schlagzeuger Alexej Gerassimez, der innerhalb der Festspiele die Veranstaltungsreihe "Unerhörte Orte" und das Percussionfestival "360° Schlagzeug" prägen werde.Das Künstleraufgebot des Veranstaltungsreigens im Nordosten Deutschlands umfasst in diesem Jahr zudem unter anderem Namen wie Julia Fischer, Janine Jansen, Daniel Hope, Mitsuko Uchida, Herbert Blomstedt, Daniel Müller-Schott, Gustavo Dudamel, die Berliner Philharmoniker, das NDR Elbphilharmonie Orchester, die Wiener Sängerknaben, Götz Alsmann, Ute Lemper oder Till Brönner.

