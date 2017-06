Neue Paten für Deutschland macht Musik

Großansicht Neu dabei unter den Paten für "Deutschland macht Musik": Angelo Kelly ... (Bild: Angelo Kelly) Neu dabei unter den Paten für "Deutschland macht Musik": Angelo Kelly ... (Bild: Angelo Kelly)

Großansicht ... und Mrs. Greenbird (Bild: Lulugraphie/Luisa Sole) ... und Mrs. Greenbird (Bild: Lulugraphie/Luisa Sole)

Nach Tom Gaebel und Gregor Meyle , die nach der Premiere 2016 erneut an Bord sind, haben nun auch Angelo Kelly , derzeit wieder sehr erfolgreich mit der Kelly Family , und das Duo Mrs. Geenbird ihr Engagement als Musikpaten beim bundesweiten Aktionstag "Deutschland macht Musik - spiel mit!" am 17. Juni 2017 zugesagt.Ziel der Initiative ist es, das aktive Musizieren zu fördern und "bei Menschen jeder Altersgruppe die Lust auf Instrumente zu wecken". Dazu finden am 17. Juni ganz Deutschland Workshops, Schnupperkurse, Bühnenshows und vieles mehr statt. Ins Leben gerufen hat die Aktion die Society of Music Merchants (SOMM) in Kooperation mit dem Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) und dem Bundesverband privater Musikschulen (bdpm)."Wir freuen uns sehr, dass Profis wie Angelo Kelly, Mrs. Greenbird, Gregor Meyle und Tom Gaebel sich für unsere Aktion begeistern", sagt Initiator und SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll . "Als glaubwürdige und authentische Musikerpersönlichkeiten sind sie die perfekten Botschafter, um das Thema Musikmachen mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Erfahrung überzeugend zu transportieren."Angelo Kelly sagt: "Ein Instrument wirklich zu beherrschen, ist ein wahnsinniges Gefühl. Alles passiert in real time. Du denkst oder fühlst etwas - und schon ist es in Musik ausgedrückt. Ein befreiendes Gefühl! Deswegen ist 'Deutschland macht Musik - spiel mit!' für mich eine tolle Art, Menschen dafür zu begeistern, auch mal selbst Musik zu machen.""Ein Instrument zu spielen, macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern ist zugleich sehr inspirierend und erfüllend", betont auch Mrs.-Greenbird-Gitarrist Steffen Brückner. "Man kann seine Gefühle ausdrücken und Emotionen in einer ganz besonderen Art und Weise erleben. Der Aktionstag 'Deutschland macht Musik - spiel mit!' ist die perfekte Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, wie schön und einfach es sein kann, ein Instrument in die Hand zu nehmen und die Welt zu verzaubern."Der zum zweiten Mal als Musikpate beim Aktionstag fungierende Gregor Meyle betont: "Das ist ein ganz wichtiger Tag, an dem Kinder dazu animiert werden sollen, Musik zu machen, ein Instrument zu lernen und ihre Leidenschaft auszuleben. Wir Erwachsenen dürfen ihnen allerdings nicht sagen: Lern ein Instrument! Wir müssen das mit ihnen gemeinsam machen, anstatt sie zum Spielen vor den Computer zu setzen.""Ich hatte das Glück, in einer sehr musikalischen Familie aufzuwachsen", so Tom Gaebel, der ebenfalls schon 2016 als Botschafter mitwirkte. "Meine Eltern erkannten mein Interesse an Musik und förderten es. Und das ist ungemein wichtig. Mit meiner Patenschaft will ich genau das deutlich machen: Musik macht Spaß - und jeder kann es lernen."Am Aktionstag "Deutschland macht Musik - spiel mit!" laden Musikfachhändler und freie Musikschulen im gesamten Bundesgebiet in ihre Ladenlokale ein und informieren in zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Musizieren.Einen ganzen Tag lang können sich Musikbegeisterte und Interessierte kompetent beraten lassen und Musikinstrumente in Form breitgefächerter Angebote entdecken, kennenlernen und selbst ausprobieren. Das Veranstaltungsprogramm richtet sich gleichermaßen an an Kinder, Jugendliche und junge Familien wie an Erwachsene aller Altersgruppen. Insgesamt geht es den Initiatoren darum, "möglichst breite Teile der Bevölkerung über die positiven Effekte, die Bedeutung, die Vorteile und vielfältigen Möglichkeiten des Musikmachens zu informieren."Auf einer interaktiven Deutschlandkarte kann man alle teilnehmenden Musikfachhändler und Musikschulen sowie deren Veranstaltungsangebote einsehen.

Quelle: MusikWoche

