Neue Gigs der Toten Hosen fix

Binnen 30 Sekunden ausverkauft war die Releasehow der Toten Hosen zu ihrem neuen Album "Laune der Natur" ( JKP Warner Music ), die am 5. Mai 2017, dem Erscheinungstag des Albums, im Gloria in Köln steigt. Für das vom WDR -Radiosender Einslive präsentierte Happening gab es nur personalisierte Karten, "um überteuerten Schwarzmarktpreisen einen Riegel vorzuschieben".Bevor die Band Anfang Juni bei Rock am Ring und im Park in die Festivalsaison startet, hat ihr Live-Veranstalter KKT nun für Ende Mai noch zwei Konzerte unter dem Motto "Zurück auf dem Bolzplatz" anberaumt. Campino und Co. spielen am 29. Mai in der Getec-Arena in Magdeburg auf und gastieren am Abend darauf in Flensburg. Karten für diese Gigs gibt es ab 3. Mai, um 18.00 Uhr, exklusiv im Onlineshop der Band. Die Tickets sollen 42 Euro zuzüglich Gebühren kosten.Die erste Single aus "Laune der Natur", "Unter den Wolken" , stellten Die Toten Hosen am 6. April 2017 bei der Echo-Verleihung in Berlin live vor. Das Stück stieg anschließend auf Platz zwei in die Top 100 Singles der Offiziellen Deutschen Charts ein.05.05.2017 Köln, Gloria (Album-Releaseparty) (ausverkauft)29.05.2017 Magdeburg, Getec Arena30.05.2017 Flensburg, Flens-Arena02.06.2017 Nürnberg, Zeppelinfeld - Rock im Park (ausverkauft)03.06.2017 Nürburgring - Rock am Ring05.06.2017 AT-Wien - Rock in Vienna29.06.2017 CH-St. Gallen - Open Air St. Gallen18.08.2017 Gampel - Open Air Gampel26.08.2017 Gelsenkirchen, Veltins-Arena - Rock im Pott

