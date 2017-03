Neue Geschäftsführerin und neuer Gesellschafter für Nordwest Ticket

Ab April übernimmt Angela Lamargese die Geschäftsführung von Nordwest Ticket von Achim Grob, den es aus privaten Gründen zurück nach Westdeutschland ziehe, wie der regionale Kartenverkäufer aus Bremen meldet.Lamargese, die aus dem Verlagsmarketing der Weser-Kurier Mediengruppe kommt, hat bereits Anfang der 90er-Jahre das erste Ticket-Callcenter in Bremen und den regionalen Eintrittskartenverkauf über computergestützte Programme aufgebaut."Wir freuen uns eine so kompetente Geschäftsführerin mit so viel Know-how aus dem Ticket- und Veranstaltungsgeschäft gewonnen zu haben", freut sich Jan Leßmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, als Vertreter der Gesellschafter von Nordwest Ticket.Neben der Weser-Kurier Mediengruppe, der "Nordwest"-Zeitung aus Oldenburg, der "Wilhelmshavener"-Zeitung und Rieck Medien aus Delmenhorst gehört nun auch Ticketmaster zum Kreis der Gesellschafter von Nordwest Ticket. Der Konzern hat die Anteile der Kreiszeitung Verlagsgesellschaft übernommen."Damit haben wir einen starken Partner, dessen zukunftsweisende Ticketsoftware den hohen Anforderungen unserer Kunden mehr als gerecht wird", sagt Angela Lamargese. Durch die Partnerschaft mit Ticketmaster könnten die Kunden von Nordwest Ticket jetzt auch direkt bundesweite Veranstaltungen buchen.."Unser Fokus ist jedoch auf den regionalen Veranstaltungsmarkt des Nordwestens gerichtet, in dem wir unsere Sichtbarkeit und unseren Service weiter ausbauen wollen", erläutert die neue Geschäftsführerin. "Unsere Gesellschafter haben sich dazu bekannt, die Marke Nordwest Ticket in den nächsten Jahren weiter deutlich zu stärken. Die Kunden wünschen sich oftmals die persönliche Beratung, nur so ist es auch zu erklären, dass in all den Jahrzehnten der Digitalisierung der Vertriebsweg über die Verkaufsstellen der Verlage weiter stabil geblieben ist."Parallel werde das Ziel verfolgt, den Onlinevertriebsweg mit der neuen Ticketmaster-Software noch wettbewerbsfähiger zu machen, so Lamargese weiter.

