Neue Bestätigungen fürs SWR3 New Pop Festival

Großansicht Eröffnet das SWR New Pop Festival 2017: Rag'n'Bone Man (Bild: SWR/Ami Barwell) Eröffnet das SWR New Pop Festival 2017: Rag'n'Bone Man (Bild: SWR/Ami Barwell)

Für die 23. Ausgabe des SWR 3 New Pop Festivals vom 14. bis 16. September in Baden-Baden stehen neue Acts fest.So bestätigt der Radiosender SWR3, der das Festival in Kooperation mit Autohersteller Audi veranstaltet, dass Rory Graham, besser bekannt als Rag'n'Bone Man, das Festival am 14. September eröffnen wird. Nicht von ungefähr kündigt das Team des SWR3 New Pop Festivals um Programmleiter Thomas Jung den 32-jährigen Engländer als "den Newcomer des Jahres in Europa" an. Mit seinem Hit "Human" und dem gleichnamigen Album (beide bei Sony Music erschienen) stürmte der Rag'n'Bone Man die internationalen Hitlisten. In Deutschland stand die Single 2016 und 2017 insgesamt zwölf Wochen auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts; das Album enterte die hiesigen Top 100 Longplay auf Rang zwei.Ebenfalls in Baden-Baden dabei sein wird das hippe Londoner Indiepop-Trio The xx, dessen aktuelles Album "I See You" , das hierzulande die Beggars Group im Vertrieb von Indigo veröffentlicht hat, im Januar 2017 Spitzenreiter der deutschen Longplaycharts war.Dritte im Bunde der Neuverpflichtungen ist Alice Merton. Die in Berlin lebende Sängerin, eine Absolventin der Popakademie Baden-Württemberg, ist gerade mit ihrer Single "No Roots" (Paper Plane Records/ recordJet ) erfolgreich, die Platz zwei in den Offiziellen Deutschen Charts erreicht hat.Zuvor standen bereits Alma, Anne-Marie, Wincent Weiss und die Bluesrockbands Welshly Arms und Kaleo als Performer des diesjährigen SWR3 New Pop Festivals fest.Vom 26. Juni bis zum 9. Juli 2017 können Interessenten ihre Ticketwünsche für ein Konzert des SWR3 New Pop Festivals verbindlich abgeben. Bei überbuchten Konzerten werden die Kaufkarten dann unter allen Bestellern verlost.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen