Neue Band für Selective Artists

Großansicht Bestreiten ihre deutsche Tourpremiere im Herbst: Amber Run (Bild: Selective Artists) Bestreiten ihre deutsche Tourpremiere im Herbst: Amber Run (Bild: Selective Artists)

Neuzugang im Künstlerstamm von Selective Artists ist die britische Band Amber Run. Im Herbst präsentiert ihr neuer hiesiger Livepartner die Indierock-Formation aus Nottingham erstmals auf deutschen Bühnen: Fünf Clubshows in den größten Städten der Republik stehen auf dem Plan. Tourstart ist am 1. November 2017 mit einem Gig im Zoom in Frankfurt am Main.Amber Run präsentieren bei den Konzerten ihr zweites Album "For A Moment I Was Lost" (Easy Life Recordings/Sony Music), das in Zusammenarbeit mit den Produzenten Mike Crossey (Foals, Jake Bugg, The 1975) und Sam Winfield entstand.Die eigentliche Passion der Formation ist indes, auf der Bühne zu stehen, wie Sänger Joe Keogh betont: "Vor allem aber wollen wir als Live-Band gesehen werden. Man kann Wochen damit verbringen, einen Song im Studio aufzunehmen, aber man muss auch fähig dazu sein, ihn zu performen. Eine tolle Live-Band zu sehen fühlt sich echter an, als ein brillantes Album zu hören."01.11. 2017 Frankfurt/M., Zoom02.11. 2017 Berlin, Musik & Frieden03.11. 2017 Hamburg, Knust04.11. 2017 Köln, Gebäude 905.11. 2017 München, Strom

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen