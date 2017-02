Neubesetzungen bei GoldStar TV und Mainstream Media

Die Mainstream Media AG hat die redaktionelle Leitung ihres Pay-TV-Senders GoldStar TV mit Reinhard Ehret neu besetzt. Der 55-jährige Münchner fungiert künftig als Programmchef des Schlagersenders und übernimmt damit die Aufgaben von Isabella Schweiger , die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.Ehret ist seit mehreren Jahren bei Mainstream Media AG als Autor, Produzent und Regisseur für die beiden Sender Romance TV und Heimatkanal sowie als Redaktionsleiter des Heimatkanals tätig. Durch seine neue zusätzliche Funktion stehen GoldStar TV und Heimatkanal unter einer einheitlichen redaktionellen Leitung.Ehret hatte zuvor unter anderem bei Sendern wie Tele 5, RTL 2 und Premiere Fernsehen (heute Sky) in führenden redaktionellen Positionen gearbeitet. Als Vizepräsident des deutschen Fanclubs des ESC (OGAE Germany e.V.) und Chefredakteur der Clubzeitschrift "Euro-Voice" berichtet er regelmäßig für den Schlagersender vom Eurovision Song Contest."Wir freuen uns, mit Reinhard Ehret einen vielseitigen Ansprechpartner mit exzellenten Kontakten in die TV- und Musikbranche für unseren Musiksender GoldStar TV zu haben", sagt Gottfried Zmeck , Vorsitzender der Mainstream Media AG. "Mit neuen Programmideen wird er daran mitwirken, den Sender, unser Label almara records sowie die digitalen Aktivitäten, beispielsweise mit unserer App Schlagerwelt, stärker zu verzahnen."Eine Personalie gibt es auch bei der Mainstream Networks Holding, einem Tochterunternehmen der Mainstream Media AG. Hier betreut Kinga Szentesi ab sofort die internationalen Sender. Damit steuert die 40-Jährige die internationalen PR- und Marketing-Aktivitäten der Mainstream Networks Holding und berichtet in der neu geschaffenen Position an Tim Werner , COO Mainstream Media AG und Geschäftsführer Mainstream Networks Holding."Mit Kinga Szentesi haben wir nicht nur eine Fachfrau im Bereich PR und Marketing als Ansprechpartnerin für unsere internationalen Sender gewinnen können, die neue Impulse setzen kann", lobt Tim Werner die neue Mitarbeiterin. "Auch kennt sie mit ihren rumänisch-ungarischen Wurzeln die Medienlandschaft in Osteuropa hervorragend und kann mit wertvollen Kontakten bei der internationalen Vermarktung unserer Sender und weiterer Konzepte unterstützen."Vor ihrem Wechsel zur Mainstream Networks Holding war Kinga Szentesi elf Jahre als Marketing-Managerin bei TectimeTV tätig. Zuvor leitete sie die Redaktion des Fachmagazins "Tele-Satellite International" in Budapest und München.Bis zum 31. Dezember 2016 hatte Kerstin Frenzel , die aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, die internationalen Projekte und auch Romance TV im deutschsprachigen Raum beim Marketing betreut. Im deutschsprachigen Raum liegen Marketing und AdSales der Mainstream Media AG mit ihren TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV nun bei Alexandra Rösch

