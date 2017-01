Netflix wächst stärker als erwartet

Netflix hat im zurückliegenden vierten Quartal des Fiskaljahres 2016/17 sämtliche Analystenerwartungen übertroffen. Wie der Streamingriese jetzt bekannt gab, lag der Umsatz mit 2,48 Mrd. Dollar über den von Experten maximal geschätzten 2,47 Mrd. Dollar; gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet dies eine Steigerung um 36 Prozent. Der Nettogewinn stieg im 55,2 Prozent auf 67 Mio. Dollar oder 15 Cent pro Aktie; hier hatten die Analystenschätzungen bei 13 Cent gelegen.Auch bei den Abonnentenzuwächsen hat Netflix die Analystenerwartungen übertroffen. So wurde die Zahl der US-Abonnenten um 1,93 Mio. auf 49,43 Mio. erhöht; die Schätzungen hatten bei einem Plus von 1,44 Mio. gelegen. Außerhalb der USA betrug der Zuwachs 5,12 Mio. Abonnenten (gesamt 44,37 Mio.); hier hatten Analysten mit einem Plus von 3,74 Mio. gerechnet. Im laufenden Quartal will Netflix in den USA noch einmal 1,5 Mio. Abonnenten hinzugewinnen, außerhalb soll das Plus bei 3,7 Mio. liegen.CEO Reed Hastings beschreibt in einem Brief an die Netflix-Aktionäre das Erfolgsrezept: "Wir lernen schnell, wie wir Inhalte am besten mit dem Geschmack des Publikums auf der ganzen Welt in Übereinstimmung bringen. Es ist uns völlig klar, dass qualitativ hochwertige Inhalte über alle Grenzen hinweg gut ankommen."Für das laufende Jahr kündigte Neflix Investitionen in Inhalte in Höhe von sechs Mrd. Dollar an; 2016 waren es fünf Mrd. Dollar gewesen.

