Nena erhält Sold Out Award der bigBox Allgäu

Großansicht Ausgezeichnet für ihr ausverkauftes Konzert in der bigBox Allgäu: Nena (Bild: bigBox Allgäu) Ausgezeichnet für ihr ausverkauftes Konzert in der bigBox Allgäu: Nena (Bild: bigBox Allgäu)

4000 Fans kamen am 29. Dezember 2016 zum ausverkauften Konzert von Nena in der bigBox Allgäu in Kempten. Dafür überreichten die Hallenbetreiber vor der Show der Künstlerin einen Sold Out Award in Form einer traditionellen Allgäuer Kuhschelle.Bei der Show stellte Nena ihr aktuelles Studioalbum "Oldschool" vor, das 2015 Platz vier in den Offiziellen Deutschen Charts erreichte. Zu der Tour ist bereits ein Livealbum erschienen, "Live At SO36" . Der ebenfalls von Nenas eigenem Label Laugh & Peas vermarktete Mitschnitt aus Berlin belegte 2016 Platz 43 in den Charts.Am 28. Januar 2017 tritt Nena in den USA auf. Sie spielt in Los Angeles im Microsoft Theater ein Konzert beim "80s Weekend".

Quelle: MusikWoche

