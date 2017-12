Negrow heuert bei Tracksetters an

Großansicht Bei den Aufnahmen zur neuen EP (von links): Edward Piers (A&R Manager Tracksetters), Jan Dreyer (Producer), Negrow, Tino Borja (Head of Music Tracksetters) und André Rogoschewski (CEO Tracksetters) (Bild: Tracksetters) Bei den Aufnahmen zur neuen EP (von links): Edward Piers (A&R Manager Tracksetters), Jan Dreyer (Producer), Negrow, Tino Borja (Head of Music Tracksetters) und André Rogoschewski (CEO Tracksetters) (Bild: Tracksetters)

Der Hamburger Rapper Negrow hat einen Vertrag bei Tracksetters unterschrieben. Das Label aus Hamburg veröffentlicht am 19. Januar 2018 die EP "City Kids" im Vertrieb von Believe , nachdem die Single "Morgens am Hafen" kürzlich erschien.Negrow war bereits 2014 mit der 187 Strassenbande und Nate 57 auf Deutschlandtour unterwegs und ist Teil der HipHop-Crew Stylezhood.

Quelle: MusikWoche

