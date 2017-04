Nebenprojekt als ewiger Jungbrunnen

Mike Rutherford ist sich im Rückblick sicher, dass die Solokarrieren der einzelnen Genesis-Mitglieder entscheidend dazu beigetragen haben, die Lebensdauer der Band zu verlängern. Und er gibt ehrlich zu: "Die Tatsache, dass ich nach wie vor mit den Mechanics arbeite, bereitet mir ein Glücksgefühl." Wie groß dieses ist, zeigt sich eindrucksvoll auf "Let Me Fly" , dem neuen Longplayer der Formation.Das letzte Album von Mike + The Mechanics, "The Road", liegt zwar schon wieder sechs Jahre zurück, aber für Mike Rutherford verging diese Zeit wie im Flug, wie er im Interview mit MusikWoche erklärt: "Direkt nach der Veröffentlichung der letzten Platte haben wir eine Menge Konzerte gespielt und uns dadurch erst so richtig gut kennengelernt. Als wir ,The Road' aufnahmen, waren wir noch kein eingespieltes Team. Inzwischen kennen wir uns viel besser." Was dazu führte, dass sich Mike Rutherford im Vorfeld der Studioarbeiten zu "Let Me Fly" ganz anders auf seine Mitstreiter einstellen konnte. "Für mich ging es diesmal vor allem darum, den Prozess des Songschreibens besser und kreativer zu gestalten" erklärt der Musiker.Produzent Brian Rawling, der erfolgreich mit David Bowie, Tina Turner und beim Chartshit "Now That You've Gone" (1999) auch schon mit Mike + The Mechanics zusammenarbeitete, stellte Mike Rutherford den ehemaligen Sänger von Johnny Hates Jazz, Clark Datchler, vor. Daraus entstand eine ergiebige neue musikalische Partnerschaft. "Wir ergänzen uns beim Songwriting sehr gut. Clark brachte frischen Wind in meine Ideen."Zu den weiteren Helfern bei den Aufnahmesessions zählten Fraser T Smith (Adele, Sam Smith) und Ed Drewett (One Direction, Professor Green) sowie die beiden Sänger von Mike + The Mechanics: Andrew Roachford und Tim Howar, die seit 2010 zum festen Kern der Band zählen. "Wenn wir ein paar Songs eingespielt hatten, stellten wir diese erst komplett fertig und beschäftigten uns erst dann wieder mit neuem Material."Mike Rutherford ist mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. "Je älter man wird, desto härter geht man mit sich selbst ins Gericht. Das Schwierigste an meiner jetzigen Situation ist der Wunsch, musikalisch relevant bleiben zu wollen. Jeder, der behauptet, dass Erfolg nicht wichtig sei, lügt. Man wünscht sich, dass die Musik, die man schreibt, den Leuten gefällt." Mit dem 2011 veröffentlichten Vorgängerwerk "The Road" war er nicht wirklich glücklich, was auch daran lag, das die Band zum damaligen Zeitpunkt noch nicht richtig harmonierte. Mit "Let Me Fly" ist Rutherford nun mehr als zufrieden.Durch das Ausscheiden von Paul Carrack 2006 und den Tod von Paul Young 2010 suchte Mike + The Mechanics lange Zeit nach einer neuen, tragfähigen Balance im Bandgefüge. Die haben sie nun endlich gefunden. Mit "Let Me Fly" gelingt der Band eines ihrer besten Alben seit "Living Years" (1988) und "Word Of Mouth" (1991). "Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß bei einer Produktion", erklärt Mike Rutherford. "Wir haben uns zwar vielleicht ein Jahr zu viel Zeit gelassen für das neue Album, aber letztlich zählt auch die Qualität - und die stimmt meiner Meinung nach diesmal."

