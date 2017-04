Naxos übernimmt Kataloge von Vox und Project 3

Großansicht Vertreibt die Kataloge von Vox und Project 3 in Deutschland: Matthias Lutzweiler (Bild: Naxos Deutschland) Vertreibt die Kataloge von Vox und Project 3 in Deutschland: Matthias Lutzweiler (Bild: Naxos Deutschland)

Die Naxos Music Group hat die Kataloge von Vox und Project 3 in ihr Labelportfolio aufgenommen.Der mehr als tausend Titel umfassende Katalog von Vox gilt laut Naxos als eine der bedeutendsten und wertvollsten Sammlungen im Bereich der klassischen Musik. George Mendelssohn, ein Nachfahre des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, gründete Vox 1945 in New York. Anschließend nahm das Label zahlreiche Einspielungen von Künstlern wie Wilhelm Furtwängler, Michael Gielen, Darius Milhaud oder den Bamberger Symphonikern auf. Matthias Lutzweiler , Geschäftsführer NAXOS Deutschland, erklärt :"Vox ist insbesondere für den deutschen Markt von großem Interesse. Mit unter Fans und Sammlern gesuchten Aufnahmen, die in den letzten Jahren zudem keine vertriebliche Basis in Deutschland hatten, treffen wir auf einen quasi jungfräulichen Markt für Vox-Titel mit enormem Potenzial."Daneben hat Naxos den Katalog von Project 3 erworben. Das Label brachte unter anderem den Soundtrack zu "Planet der Affen" von Jerry Goldsmith und Jazzaufnahmen von Bobby Hackett, Dick Hyman oder Tony Mottola auf den Markt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen