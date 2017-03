Naxos traf sich im Jubiläumsjahr mit Labelpartnern

Großansicht Begrüßte zahlreiche Händler und Labelpartner zur Vertriebstagung: Das Naxos-Team um Geschäftsführer Matthias Lutzweiler (vorn, Mitte) mit der Pianistin Inga Fiolia (Bild: Naxos Deutschland) Begrüßte zahlreiche Händler und Labelpartner zur Vertriebstagung: Das Naxos-Team um Geschäftsführer Matthias Lutzweiler (vorn, Mitte) mit der Pianistin Inga Fiolia (Bild: Naxos Deutschland)

Zahlreiche Händler und Labelpartner trafen sich am 16. und 17. Februar 2017 in Kirchheim-Heimstetten, in der Nähe des Firmenstandortes Poing bei München, zur fünften Jahrestagung von Naxos Deutschland . Im 30. Jubiläumsjahr von Naxos verzeichnete die Tagung nach eigenen Angaben eine Rekordbeteiligung.So reisten einige Naxos-Mitarbeiter aus Hongkong an. Aus Schweden war Astrid Angvik, Director of Marketing and Business Development Naxos Music Group, nach Kirchheim-Heimstetten gekommen.Vertriebslabels präsentierten bei der Tagung ihre Neuheiten - darunter C Major Entertainment, Opus Arte und BelAir Classiques aus dem DVD-Bereich sowie Orfeo, SWRmusic, Capriccio, Ondine, Pentatone, LINN Records, OehmsClassics, BRKlassik, MDG und Hänssler Classic."Unsere konsequent zielgerichtete Marktstrategie hat bereits im vergangenen Jahr Früchte getragen und wird auch 2017 marktbestimmend sein," sagt Matthias Lutzweiler , Geschäftsführer Naxos Deutschland. "Mit Initiativen wie unserer neuen Audiovisual Division, unserem stetigen Hinterfragen und Verbessern bestehender Vertriebsabläufe und der engen Anbindung an den Handel sowie der intensiven Nutzung sozialer Medien in Kooperation mit dem Handel vor Ort sind die vertrieblichen Möglichkeiten, die Naxos im 30. Jahr seines Bestehens zur Verfügung stehen, so kraftvoll wie nie zuvor."Den Höhepunkt der Tagung bildete der Auftritt der Pianistin Inga Fiolia, die ihr Debütalbum "Glinka: Sämtliche Klavierwerke Vol. 1" vorstellte, das am 17. Februar beim Naxos-Label Grand Piano in den Handel kam.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen