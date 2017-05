Naxos richtet Music Market und Galakonzert in München aus

Großansicht Gaben am Morgen des 16. Mai den Startschuss zum sechsten Naxos Music Market Munich (von links): Matthias Lutzweiler, Astrid Angvik und Klaus Heymann (Bild: MusikWoche) Gaben am Morgen des 16. Mai den Startschuss zum sechsten Naxos Music Market Munich (von links): Matthias Lutzweiler, Astrid Angvik und Klaus Heymann (Bild: MusikWoche)

Am 16. und 17. Mai 2017 richtet Naxos bereits zum sechsten Mal den Music Market Munich aus. Mehr als 200 Gäste aus 56 Nationen kommen dabei zusammen.Der Startschuss fiel am Morgen des 16. Mai im Hilton-Hotel an der Rosenheimer Straße. Hier begrüßten zunächst Astrid Angvik, Director Marketing & Business Development sowie Deputy Chairman der Naxos Music Group, und Chairman Klaus Heymann die Teilnehmer, darunter mehr als zehn neue Vertriebslabels und drei neue Vertriebsorganisationen.Anschließend stellten Reinhard Damian und Jan Kuswari das Dienstleistungsportfolio von Naxos Global Logistics vor. Es folgten als sogenannte Market Updates Informationen zur Entwicklung des Musikgeschäfts und speziell des Klassikmarkts in Großbritannien, Nordamerika, Japan und China sowie in Deutschland. Naxos -Geschäftsführer Matthias Lutzweiler berichtete dabei unter anderem von einem Klassikgeschäft, das hierzulande noch zu 90 Prozent auf physischen Verkäufen beruhe, in dem Streaming aber die Downloads in der Bedeutung inzwischen eingeholt habe.Auch die Auszeichnung des Vertriebspartners und des Labels des Jahres stand auf der Tagesordnung: Der Naxos Award in der Distributionskategorie ging an Naxos Japan, ins Finale hatten es auch Naxos Deutschland und Select UK geschafft. Die Auszeichnung für das Label des Jahres erhielt das Team des russischen Unternehmens Melodiya.Der erste Tag des Music Market Munich stand darüber hinaus im Zeichen zahlreicher Firmenpräsentationen und Meetings.Am Abend rundet noch ein Galakonzert das Programm ab. Zur Feier des 30-jährigen Firmenjubiläums und des 80. Geburtstags von Naxos-Gründer Klaus Heymann spielen die bereits zweifach mit einem Echo Klassik dekorierte Violinistin Tianwa Yang, der Pianist Boris Giltburg, der Cellist Gabriel Schwabe und der Pianist Nicholas Rimmer in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz. Chairman Klaus Heymann erhält zudem den Special Achievement Award des International Classical Music Awards.Da nur eine begrenzte Anzahl an Gästen vor Ort an dem Konzert vor Ort teilnehmen kann, überträgt das Naxos-Team die Gala zudem ab 18.30 Uhr live über die internationale Facebook-Seite des Unternehmens

Quelle: MusikWoche

