Naxos bot große Momente beim Galakonzert

Großansicht Die Akteure des Gala-Abends und das Naxos-Spitzenmanagement (von links): Florian Drücke (Geschäftsführer Bundesverband Musikindustrie), Erwin Stürzer (General Manager Audiovisual Division Naxos Music Group), Pianist Nicholas Rimmer, Cellist Gabriel Schwabe, Astrid Angvik (Deputy Chairman Naxos Music Group), Violinistin Tianwa Yang, Pianist Boris Giltburg, Matthias Lutzweiler (Geschäftsführer Naxos Deutschland), Chairman Klaus Heymann und Jeff Van Driel (CEO Naxos of America) (Bild: MusikWoche) Die Akteure des Gala-Abends und das Naxos-Spitzenmanagement (von links): Florian Drücke (Geschäftsführer Bundesverband Musikindustrie), Erwin Stürzer (General Manager Audiovisual Division Naxos Music Group), Pianist Nicholas Rimmer, Cellist Gabriel Schwabe, Astrid Angvik (Deputy Chairman Naxos Music Group), Violinistin Tianwa Yang, Pianist Boris Giltburg, Matthias Lutzweiler (Geschäftsführer Naxos Deutschland), Chairman Klaus Heymann und Jeff Van Driel (CEO Naxos of America) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Blumen für die Künstler (von links): Tianwa Yang, Nicholas Rimmer, Boris Giltburg und Gabriel Schwabe (Bild: MusikWoche) Blumen für die Künstler (von links): Tianwa Yang, Nicholas Rimmer, Boris Giltburg und Gabriel Schwabe (Bild: MusikWoche)

Den musikalischen Höhepunkt des sechsten Music Market Munich von Naxos bildete am Abend des 16. Mai 2017 ein Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz. Zur Feier des 30-jährigen Firmenjubiläums und als ein wenig verspätetes Präsent für Naxos-Gründer Klaus Heymann , der bereits im Oktober 2016 seinen 80. Geburtstag feierte, spielten die bereits zweifach mit einem Echo Klassik dekorierte Violinistin Tianwa Yang, der Pianist Boris Giltburg, der Cellist Gabriel Schwabe und der Pianist Nicholas Rimmer.Zunächst begeisterten Schwabe und Rimmer mit Stücken von Robert Schuman und Bohuslav Martinu sowie Giltburg mit Werken von Sergei Rachmaninov. Unterstützt von Rimmer faszinierte Yang anschließend mit Stücken von Maurice Ravel, bevor alle gemeinsam schließlich ein eindrucksvolles "Gesellschaftsquartett" für vierhändiges Klavier, Geige und Cello von Hermann Berens darboten.Als Gastredner fungierte Florian Drücke . In seinem Grußwort an das Naxos-Team sprach der Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie von einem "großen Abend" voller "großer Musik" und großer Themen:Dabei ging es Drücke unter anderem um die Art, wie sich der Musikkonsum in den vergangenen 30 Jahren verändert habe. Hier habe Klaus Heymann Pionierarbeit geleistet, indem er mit Naxos der klassischen Musik zunächst Käuferschichten abseits des etablierten Bildungsbürgertums eröffnet und später mit der Naxos Music Library auch den Weg in die Cloud vorgezeigt habe.Diese Vorreiterrolle sei ein Grund, weshalb Naxos heute so gut dastehe. Denn Musik, die sich im digitalen Bereich kein Gehör verschaffe, werde es angesichts eines auch in Deutschland bereits 25-prozentigen Marktanteils des Streamings künftig schwer haben, sich zu behaupten. Naxos habe mit seinem Programm aber auch auf Seiten der Musiker als ein Sprungbrett für Nachwuchskünstler und Talente eine Lücke geschlossen, strich Drücke heraus.Klaus Heymann habe bereits viele Jahre lang Energie ins Klassikgeschäft gesteckt und sich dabei nicht gescheut, unternehmerische Risiken einzugehen, würdigte Drücke den Firmengründer: "Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt."Im Anschluss hatte Rémy Franck als Jury-Vorsitzender des International Classical Music Awards (ICMA) schließlich mit dem Sonderpreis für außergewöhnliche Leistungen noch eine besondere Auszeichnung für das Lebenswerk von Klaus Heymann im Gepäck: Naxos sei schließlich die größte Errungenschaft einer einzelnen Person im internationalen Klassikmarkt der vergangenen Jahre, lobte Franck. Der ICMA ging 2010 aus den früheren Midem Classical Awards hervor. Klaus Heymann reichte das Lob an sein Team und seine Frau Takako Nishizaki weiter. Ohne sie alle wäre Naxos so nicht möglich gewesen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen