Nasrin Vahdani heuert bei Napalm an

Das frisch verstärkte Team von Napalm Records (von links): Mona Miluski, Claudia Steinlechner, Nasrin Vahdani und Thomas Caser (Bild: Napalm Records)

Das österreichische Label Napalm Records verstärkt sich am Firmensitz in Berlin: Nasrin Vahdani übernimmt dort bei dem vor allem im Rock- und Metal-Segment aktiven Unternehmen mit sofortiger Wirkung den neu Posten als Head Of Promotion und soll in dieser Funktion auch die Marketing-Abteilung leiten."Gemeinsam mit dem sehr gut eingespielten Promo-Team rund um Mona Miluski und Claudia Steinlechner wird diese geballte Frauen-Power wahrlich Großes schaffen", heißt es aus dem Hause Napalm Records.Nasrin Vahdani war zuvor unter anderem als Promoter für cmm, bis 2015 als Head of PR und Marketing GSA für Century Media Records sowie in den vergangenen zehn Jahren als Gesellschafter von Pirate Smile PR im Musikgeschäft aktiv und arbeitete in dieser Zeit für Künstler wie Motörhead, Whitesnake, Type O Negative, Mötley Crüe, Heaven Shall Burn oder In Flames.Als CEO von Napalm Records zeigt sich Thomas Caser "stolz und glücklich", die Promotion-Abteilung mit Nasrin Vahdani zu verstärken: "Mit ihrem umfangreichen Fachwissen, ihrer jahrelangen Erfahrung im Business und ihrem internationalen Netzwerk ist sie die perfekte Ergänzung des Teams." Caser verspricht: "Wir haben noch viel vor in den nächsten Jahren und Nasrin teilt unsere Firmenvision." Vahdani selbst verweist auf das kontinuierliche Wachstum von Napalm Records, das sich in den vergangenen Jahren "auf beeindruckende Weise zu einem am Markt fest etablierten und starken Label entwickelt" habe: "Signings wie Alter Bridge oder Hammerfall sowie die Erfolge um Acts wie Powerwolf, Saltatio Mortis oder Devildriver sprechen eine deutliche Sprache und lassen vermuten, wo die Reise der Firma zukünftig hingehen soll."

Quelle: MusikWoche

