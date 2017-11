Napalm verhilft Myles Kennedy zu Solodebüt

Arbeiten künftig zusammen (von links): Billie Klein (A&R Napalm Records), Myles Kennedy und Tim Tournier (Manager) (Bild: Napalm Records)

Myles Kennedy, Sänger der Rockband Alter Bridge, hat einen Vertrag beim österreichischen Label Napalm Records unterschrieben. Das Label arbeitete bereits mit Alter Bridge am aktuellen Album der Formation, "The Last Hero" , das im Oktober 2016 erschien.Mit Myles Kennedy And The Conspirators leitet Kennedy zudem die Begleitband für die Soloaktivitäten des Guns N' Roses-Gitarristen Slash. Nun arbeitet Kennedy an seinem Debüt als Solokünstler. Das Album mit dem Titel "Year Of The Tiger" soll im Frühling bei Napalm im Vertrieb von Universal Music erscheinen."Ich freue mich, ein Teil des Napalm-Teams zu werden, um mein erstes Soloalbum, 'Year Of The Tiger', im Frühling 2018 zu veröffentlichen", sagt Myles Kennedy. ""Dieses Album ist etwas, das ich immer machen wollte. Ich bin Napalm dankbar, dass sie an mich glauben und hinter mir stehen."

Quelle: MusikWoche

