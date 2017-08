Nächste Kraftklub-Hallentour steht

Großansicht Optsicher Auafhänger für die nächste Konzertreise: Plakat für die Kraftklub-Hallentour 2018 Kraftklub (Bild: Landstreicher Booking) Optsicher Auafhänger für die nächste Konzertreise: Plakat für die Kraftklub-Hallentour 2018 Kraftklub (Bild: Landstreicher Booking)

Ein "explosiver Festivalsommer" mit Headline-Shows bei Rock am Ring und im Rock im Park und diversen weiteren Festivals, eine "so gut wie ausverkaufte Tournee diesen Herbst" und zwei jüngst angekündigte Freiluftkonzerte für Sommer 2018 seien Kraftklub nicht genug: Ihr Tourveranstalter Landstreicher Booking kündigt aufgrund anhaltend hoher Nachfrage der Fans für Februar und März nächsten Jahres eine weitere Tournee durch insgesamt 17 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.Tourstart ist am 22. Februar kommenden Jahres in Graz in Östereich, erster deutscher Termin zwei Tag später im Zenith in München. Tickets für die neue Konzertserie unter dem Motto "Keine Nacht für niemand" - Tour 2018" sind ab 31. August exklusiv via Krasser Stoff erhältich. Mit dem Album "Keine Nacht für niemand" (Vertigo Berlin/ VEC Universal Music ) holte die Band aus Chemnitz in diesem Jahr ihre dritte Nummer eins in den Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts in Folge.22.02.18 AT-Graz, Listhalle23.02.18 AT-Wien, Gasometer24.02.18 München, Zenith25.02.18 Bamberg, Brose Arena28.02.18 CH-Zürich, Volkshaus02.03.18 Magdeburg, Getec Arena03.03.18 Bielefeld, Seidenstickerhalle09.03.18 Saarbrücken, E-Werk10.03.18 Mannheim, Maimarkthalle11.03.18 Zwickau, Stadthalle14.03.18 Wetzlar, Rittal Arena16.03.18 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle17.03.18 Kiel, Sparkassen Arena18.03.18 Lingen, EmslandArena21.03.18 Göttingen, Lokhalle23.03.18 Köln, Palladium24.03.18 Freiburg, SICK-Arena17.10.17 AT-Salzburg, Rockhouse (ausverkauft)18.10.17 AT-Dornbirn, Conrad Sohm (ausverkauft)20.10.17 Kempten, BigBox Allgäu21.10.17 Stuttgart, Schleyer-Halle22.10.17 CH-Pratteln, CH Z7 (ausverkauft)24.10.17 Münster, Halle Münsterland26.10.17 Hannover, Swiss Life Hall (ausverkauft)27.10.17 Bremen, ÖVB-Arena28.10.17 Dortmund, Westfalenhalle 130.10.17 Hamburg, Uebel & Gefährlich (ausverkauft)31.10.17 Hamburg, Sporthalle (ausverkauft)02.11.17 Berlin, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)03.11.17 Leipzig, Arena Leipzig (ausverkauft)04.11.17 Frankfurt/M., Festhalle04.08.18 Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide25.08.18 Dresden, Elbufer

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen