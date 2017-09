Musikverleger enthüllen erneut ihre Hidden Talents

Zum dritten Mal richtet der Deutsche Musikverleger-Verband (DMV) beim Reeperbahn Festival einen Showcaseabend unter dem Motto Hidden Talents aus. Inzwischen stehen die teilnehmenden Acts fest, die sich am Abend des 20. September im Sommersalon am Spielbudenplatz dem Publikum präsentieren.»Never change a running system«, sagt Birgit Böcher als stellvertretende Geschäftsführerin des DMV im Gespräch mit MusikWoche. »Es hat alles wunderbar funktioniert bei den ersten beiden Malen, daher haben wir an Konzept und Ablauf keine großen Änderungen vorgenommen.« Allerdings habe sich das Umfeld beim Reeperbahn Festival inzwischen deutlich verändert: »Nachdem wir vor zwei Jahren mit unserer Veranstaltung am Mittwoch im Vorfeld des eigentlichen Festivals und abgesehen von der offiziellen Eröffnung ohne große Konkurrenz stattfanden, ist der Mittwoch mittlerweile schon regulärer Festivalbestandteil mit vielen Konzerten.«Der DMV sei mit seinem Showcase hier »quasi Vorreiter« gewesen. Trotz der wachsenden Anzahl an parallelen Events bleibe der DMV-Showcase aber ganz offenbar beliebt, betont Böcher. 2017 rechnen die Musikverleger denn auch erneut mit einem vollen Haus: »Wir haben es in den beiden Vorjahren immer geschafft, den Sommersalon bis auf den letzten Platz zu füllen und mussten sogar mehrfach den Einlass stoppen, bis wieder Platz für neue Gäste war. Davon gehen wir auch in diesem Jahr aus.« Böcher freut sich dabei besonders auf eine erneut hohe Anzahl an Festivalbesuchern: »Es sind also nicht nur Kollegen der Musikverlage vor Ort, sondern auch viele normale Konzertbesucher.«Ziel der Hidden Talents bleibt es schließlich weiterhin, aufstrebende Künstler, die bereits einen Verlagsvertrag haben, aber noch nach einem Plattenfirmenpartner suchen, einem größeren Publikum zu präsentieren. Die DMV-Mitglieder schlugen dafür in diesem Jahr rund 20 Acts für einen Auftritt bei den Hidden Talents vor, vier schafften es nun ins Programm.Die Auswahl erfolgte dabei letztendlich nicht durch die Musikverleger: »Für die Auswahl der Acts sind alleine die Programmmacher des Festivals verantwortlich. Nur so ist gewährleistet, dass die Künstler zum Programm passen, dessen offizieller Bestandteil sie dann sind«, erläutert Böcher und betont: »Wir als Verband sind dabei nur die Mittler, wir maßen uns keine künstlerische Kuratorenrolle an, sondern wahren unsere Neutralität gegenüber allen Mitgliedern.«Den Showcase führe der DMV alleine ohne weitere Partner durch. »Wir wollen damit schließlich auch einen Teil des Arbeitsspektrums der Musikverlage zeigen, nämlich den Markteintritt für neue Acts zu bereiten.« Die GEMA und die Music Publishing Summer School aber seien auch weiterhin »liebgewordene Partner für den traditionellen Empfang, der im Vorfeld des Showcases stattfindet und sozusagen den internen Startschuss des Festivals für uns setzt«.Mit Hidden Talents sei es den Musikverlegern mit der nun anstehenden dritten Ausgabe längst gelungen, ein neues Showcaseformat für den Aufbau von Newcomern zu etablieren: »Mit dem Start des Formats haben wir uns als erster deutscher Branchenverband an eine solche Veranstaltung gewagt«, macht Böcher klar. Zwar habe man zunächst nicht wissen können, ob es zu schaffen sei, »neben einem vollen Laden auch noch die wichtigen Entscheider« und potenzielle künftige Geschäftspartner anzulocken, doch »die Bilanz der ersten beiden Ausgaben der Hidden Talents spricht für sich«, ist sich Böcher sicher: »Alle der bislang aufgetretenen Acts haben im Anschluss an das Festival Partner in den Bereichen Label, Management oder Booking gefunden. Von daher glauben wir weiter an das Format, zumal wir auch zeigen möchten, welche Aufgaben auch zu der Arbeit eines Musikverlages gehören.«

