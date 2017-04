Musikrat trauert um Thomas Brandis

Koryphäe als Geiger und Musikpädagoge: Thomas Brandis (Bild: Archiv Berliner Philharmoniker )

Prof. Thomas Brandis, Geiger, Instrumentalpädagoge, langjähriger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats , ist am 30. März 2017 nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben.Thomas Brandis wurde mit 26 Jahren Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, denen er über zwei Jahrzehnte angehörte. Er war Mitglied der Philharmonischen Solisten Berlin und des Ensembles Villa Musica Mainz. 1976 gründete er das Brandis-Quartett, das bei zahlreichen Festivals weltweit aufgetreten ist. Von 1983 bis 2004 war Brandis Professor für Violine an der Hochschule der Künste Berlin (der heutigen Universität der Künste Berlin). Von 2002 bis 2015 war er Professor für Violine an der Musikhochschule Lübeck (MHL). Seit 2005 hatte er zudem eine Gastprofessur an der Royal Academy of Music in London inne.Mit "großer Betroffenheit" reagiert der Deutsche Musikrat (DMR) auf die Nachricht vom Tod seines Ehrenmitglieds. DMR-Präsidident Prof. Martin Maria Krüger schreibt in einem Nachruf: "Mit Thomas Brandis verlieren wir einen herausragenden Musiker und eine bedeutende Persönlichkeit des internationalen Musiklebens. Neben seiner leidenschaftlichen Tätigkeit als Künstler war ihm die Förderung des musikalischen Nachwuchses immer ein besonderes Anliegen. Die Ausbildung im Fach Violine prägte er als Professor an der Hochschule der Künste Berlin und der Musikhochschule Lübeck maßgeblich mit. Er war mehrere Jahre lang Vorsitzender der Leitungsgruppe Kammermusik von Jugend Musiziert des Deutschen Musikrates, gab weltweit Meisterkurse und war Juror bei verschiedenen internationalen Wettbewerben. Der Deutsche Musikrat wird Thomas Brandis ein ehrendes Andenken bewahren."

Quelle: MusikWoche

