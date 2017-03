Musikprogramm für Tollwood steht

Großansicht Tritt beim Tollwood-Sommer auf: Passenger (Bild: Jarrad Seng) Tritt beim Tollwood-Sommer auf: Passenger (Bild: Jarrad Seng)

Ein reichhaltiges Programm "quer durch alle Musikgenres" verspricht das Tollwood -Team für das Musikprogramm beim diesjährigen Tollwood Sommerfestival vom 21. Juni bis zum 16. Juli im Olympiapark Süd in München. "26 Musikabende von Electroswing bis hin zu Mittelalter-Rock erwarten die Besucher", heißt es aus der bayerischen Metropole.Den Auftakt macht am 21. Juni ein "Tollwood Summerjam" mit Damien "Jr. Gong" Marley, einem der Söhne Bob Marleys, und dem deutschen Reggaestar Patrice Zu den renommiertesten internationalen Gästen gehört Steve Winwood , der am 11. Juli mit der US-Band The Magpie Salute als "Special Guest" auftritt. Der australische Multiinstrumentalist Xavier Rudd ist im Doppelpack mit dem Rapper Dub FX zu erleben. Der Brite Tom Odell und die isländische Rockband Kaleo sind ebenfalls für ein Doppelkonzert zu Gast, und Max Giesinger teilt sich seinen Konzertabend mit dem Elektro-Duo Glasperlenspiel und Newcomer Teesy.So gut wie ausverkauft sind bereits Konzerte von Freundeskreis (25. Juni), Santiano (1. Juli) und den Fantastischen Vier am 10. Juli. Für Freundeskreis ist bereits eine Zusatzshow für den 5. Juli terminiert. Zum Künstleraufgebot gehören zudem unter anderen Passenger , das österreichische Duo Seiler und Speer, Rea Garvey Silbermond oder Dieter Thomas Kuhn Konzertkarten sind unter anderem über die Tollwood-Website zu ordern.21.06.17 "Tollwood Summerjam" mit Damian "Jr. Gong" Marle, Patrice & special guest: Raggabund22.06.17 Seiler und Speer & special guest23.06.17 Rea Garvey & special guest24.06.17 Moop Mama & special guest25.06.17 Freundeskreis & special guest: Joy Denalane26.06.17 Passenger & special guest: Stu Larsen27.06.17 Tom Odell & Kaleo28.06.17 Max Giesinger, Glasperlenspiel & Teesy29.06.17 Herbert Pixner Projekt30.06.17 Django 3000 & special guest01.07.17 Santiano02.07.17 Hans Söllner & Bayaman 'Sissdem & special guest Sarah Lesch03.07.17 Xavier Rudd & Dub FX04.07.17 Haindling05.07.17 Freundeskreis & special guest Joy Denalane (Zusatzkonzert)06.07.17 Michael Mittermeier07.07.17 In Extremo & special guest Russkaja08.07.17 Adel Tawil & special guest09.07.17 Prinz Pi & special guestMo 10.07.17 Die Fantastischen Vier & special guest11.07.17 Zucchero & special guest12.07.17 Steve Winwood & special guest The Magpie Salute13.07.17 Parov Stelar & special guest14.07.17 Silbermond & special guest15.07.17 Dieter Thomas Kuhn & Band16.07.17 Schmidbauer & Kälberer laden ein: Wally Warning

Quelle: MusikWoche

