Musikmesse Festival nennt Künstleraufgebot

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht das Musikmesse Festival vom 5. bis 8. April 2017 in eine neue Runde. Gebucht dafür sind unter anderem Oleta Adams & hr-Bigband, David Garrett Till Brönner , Pietro Lombardi & Kayef, Steve Stevens & Band, Branford Marsalis Quartet & Kurt Elling sowie Extrabreit Mit Konzerten an unterschiedlichen Orten sowie Events im öffentlichen Raum will das Festival "den Spirit der Musikmesse in die gesamte Stadt hineintragen", heißt es aus Frankfurt."Musik verbindet. Diese Dynamik zeigt sich nicht nur auf der Musikmesse mit Ausstellern, Fachbesuchern und Musikern aus unterschiedlichen Teilen der Welt", sagt Detlef Braun , Geschäftsführer Messe Frankfurt Exhibition . "Auch beim Musikmesse Festival ziehen Stadt, Veranstalter, Partner und Initiativen an einem Strang, um mit außergewöhnlichen Musikern vier Tage lang die Vielfalt der Musik und die Faszination des Musizierens zu feiern."Veranstalter des Festivals ist erneut Weyand Entertainment Consulting im Auftrag der Messe Frankfurt. "Das Festival bringt erstklassiges Entertainment in die Stadt - und stellt gleichzeitig die Lebendigkeit der Frankfurter Musik- und Kreativszene heraus", sagt Organisator Wolfgang Weyand "Die erstmalige Einbindung des Musikmesse Festivals in das Konzept der Musikmesse war im letzten Jahr ein Erfolg", so Weyand weiter. "Wir freuen uns über die Fortsetzung dieses ehrgeizigen Projekts mit über 50 Events an 30 Locations."Teil des Festivals und zugleich offizielle Eröffnungskonzert der Musikmesse ist die Verleihung des Internationalen Deutschen Pianistenpreises am 5. April im Großen Saal der Alten Oper. Zudem gibt es am 7. April eine weitere Awardshow, wenn David Garrett in der Paulskirche den Frankfurter Musikpreises entgegennimmt.Darüber hinaus wird bei dem Festival am 5. April in der Milchsackfabrik erstmals der Backstage Club Award verliehen. Der gemeinsam mit Verbänden und Vereinen sowie Musikernetzwerken entwickelte Preis zeichnet Spielstätten aus, die Künstlern optimale Bedingungen und optimale Unterstützung bieten.

