Musikmesse begrüßte 100.000 Fachbesucher und 20.000 Fans

Großansicht Lockte 100.000 Fachbesucher an: die Musikmesse Frankfurt (Bild: Jean-Luc Valentin) Lockte 100.000 Fachbesucher an: die Musikmesse Frankfurt (Bild: Jean-Luc Valentin)

Mit einem Konzert von Oleta Adams und der hr-Bigband gingen am 8. April 2017 die Veranstaltungstage der Musikmesse und der Prolight + Sound 2017 sowie des Musikmesse Festivals zu Ende. 100.000 Fachbesucher kamen nach Frankfurt, und 20.000 Fans verzeichnete die zweite Ausgabe des Musikmesse Festivals."Vor dem Hintergrund einer signifikanten Marktkonzentration in der Musikinstrumentenbrache und einer konstanten Entwicklung im Bereich der Veranstaltungstechnik bewerten wir den Verlauf des internationalen Messeduos positiv", sagt Detlef Braun , Geschäftsführer Messe Frankfurt. "Wir nehmen unseren Auftrag als Partner der vertretenen Branchen aktiv wahr, eine zukunftsorientierte Marketingplattform mit zielgruppenspezifischen Formaten und Events zu schaffen."Mit 144 Besuchernationen - im Vorjahr waren es 130 - wurde das Messe-Duo nochmals internationaler. Insgesamt 1922 Aussteller aus 55 Ländern zeigten auf beiden Messen ein Produktspektrum von Medien-, Licht-, Ton- und Bühnentechnik und Eventausstattung bis Musikinstrumenten, elektronischem Equipment sowie Hard- und Software.Beim Musikmesse Festival standen mehr als 50 Auftritte nationaler und internationaler Künstler in den Clubs der Stadt an - unter anderem von Extrabreit, Till Brönner, Steve Stevens oder dem Branford Marsalis Quartet feat. Kurt Elling. Der Frankfurter Musikpreis, dessen Verleihung erstmals in das Festival integriert war, ging an den Geiger David Garrett Die nächste Musikmesse findet 2018 vom 11. bis 14. April statt, die nächste Prolight + Sound geht vom 10. bis 13. April über die Bühne.

Quelle: MusikWoche

