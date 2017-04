Musikmarkt wächst weltweit um fast sechs Prozent

Zum zweiten Mal in Folge legte das Geschäft mit Recorded Music international zu: Die Umsätze der Plattenfirmen wuchsen 2016 weltweit um 5,9 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 14,422 Milliarden Euro. Das gab der IFPI -Dachverband der Musikindustrie bekannt, der am 25. April 2017 in London mit dem "Global Music Report" sein Jahrbuch mit den Zahlen zum Musikmarkt 2016 vorlegte.Damit ging es zwar noch einmal deutlich schneller bergauf als im Vorjahr - für 2015 hatte die IFPI noch ein Umsatzplus von 3,2 Prozent ermittelt - nach dem zuvor mehr als 15 Jahre währenden Abschwung gehe es nun aber darum, das beinahe grenzenlosen Potenzial der Musik auch in eine nachhaltige Erholung des Markts zu verwandeln, sagte IFPI-CEO Frances Moore Damit Musikunternehmen die Entwicklung des Markts aber weiter durch Investitionen in den Aufbau von Künstlern anschieben können, seien aber größere Anstrengungen nötig, um "den Wert der Musik und die Kreativität zu würdigen", appellierte Moore mit Verweis auf das Thema Value Gap an die Gesetzgeber.Motor des Wachstums war 2016 erneut das Geschäft mit Streamingdiensten: Die Einnahmen der Plattenfirmen wuchsen in diesem Bereich um 60,4 Prozent. Das reichte aus, um die Einbrüche in Höhe von 20,5 Prozent bei den Downloadverkäufen mehr als auszugleichen. So verbuchte der Digitalbereich formatübergreifend ein Umsatzplus von 17,7 Prozent.Die IFPI taxiert die Zahl der Nutzer von kostenpflichtigen Streamingdiensten zum Jahresende weltweit auf 112 Millionen, die sich inklusive der Familienpakete auf 97 Millionen Musikabos verteilen würden. Vor Jahresfrist lag dieser Wert noch bei rund 68 Millionen.Das Geschäft mit dem Verkauf von Tonträgern und Bildtonträgern brach hingegen um 7,6 Prozent ein - deutlicher als vor Jahresfrist, als das Umsatzminus in diesem Segment noch bei knapp vier Prozent lag.Jeden zweiten Dollar oder Euro nahmen die Plattenfirmen im vergangenen Jahr weltweit im Digitalgeschäft ein: 50 Prozent der Einnahmen entfielen 2016 auf diesen Bereich. Ein Jahr zuvor waren es noch 45 Prozent, womit die Digitalumsätze aber auch schon zum wichtigsten Standbein der Musikindustrie aufstiegen. Auf physische Formate entfielen 2016 noch 34 Prozent des Umsatzkuchens, die Einnahmen aus Aufführungsrechten (plus sieben Prozent) steuerten 14 Prozent bei und weitere zwei Prozent das Synch-Geschäft (plus 2,6 Prozent).Das anhaltende Engagement der Musikindustrie im Onlinebereich habe dazu geführt, dass der Digitalmarkt die weltweite Entwicklung nunmehr anschiebe, sagte Frances Moore bei einer international besetzten Telefonkonferenz. Die Geschichte der Musikwirtschaft in den vergangenen 20 Jahren sei die Geschichte einer anhaltenden Transformation, sagte Moore: "Vom physischen zum digitalen Geschäft, von Downloads zu Streaming, vom Besitz von Musik zum Zugriff auf Musik", fasste die IFPI-Chefin zusammen.Nun gehe es darum, auch die Transformation "vom Abschwung zum nachhaltigen Wachstum" zu gestalten. Die Branche habe allerdings gerade einmal das zweite Jahr mit Zuwächsen zu verbuchen, sagte Stu Bergen, CEO International & Global Commercial Services Warner Music Group. Deshalb könne man sich noch lange nicht zurücklehnen, auch, weil zahlreiche Unternehmen ihr Geschäft weitering auf althergebrachten Safe-Harbour-Haftungsprivilegien aufbauen und somit die Anstrengungen der Kreativwirtschaft in Hinblick auf einen Wachstumskurs unterlaufen würden. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht", sagte Bergen. Dennoch könne man noch lange nicht davon sprechen, die Mission erfüllt zu haben.Michael Nash, Executive Vice President Digital Strategy Universal Music Group, strich zudem die große Bandbreite im internationalen Musikgeschäft heraus. So entfielen in den USA als dem weltgrößten Musikmarkt bereits 70 Prozent der Umsätze aufs Digitalgeschäft, im zweitgrößten Markt Japan seien die Umsätze hingegen noch zu 70 Prozent physisch. Vor diesen Hintergrund sei es nicht einfach, Künstler auf globaler Basis am Markt durchzusetzen, machte Nash klar.Man arbeite aber beständig und mit großem Engagement daran, wie er mit Verweis auf die Erfolge von Ed Sheeran erläuterte. Der Aufschwung der vergangenen beiden Jahre sei nicht über Nacht gekommen, fasst Nash zusammen. Und auch jetzt lehne man sich keineswegs zurück, sondern halte bereits Ausschau nach neuen Trends und zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten; bei Warner Music zum Beispiel in den Bereichen Hi-Res und Video, vor allem aber auch durch den Ausbau der Aktivitäten in Wachstumsmärkten.Dennis Kooker, der als President Global Digital Business & U.S. Sales bei Sony Music in der IFPI-Runde die Nachfolge von Edgar Berger antrat, strich derweil die Bedeutung von Streaming als Katalysator für den aktuelle Aufschwung heraus: "2016 haben wir den Wendepunkt erreicht von einem Markt der Early Adopters zum Massenmarkt." Angeschoben hätten die Streamingdienste diese Entwicklung auch durch den anhaltenden Wettbewerb untereinander. "Wir erreichen hier Kundengruppen, die wir zuvor nie erreicht haben." Das eröffne für die Musikindustrie und ebenso für die Künstler neue Möglichkeiten, schließlich gebe es unzählige Wege, die Fans zu erreichen. "Es ist unsere Aufgabe, den Künstlern dabei zu helfen."

