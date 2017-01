Musikkonsum im US-Markt wächst 2016 deutlich

Die Entwicklung der Audiostreams im US-Markt 2015 bis 2016 (Bild: Screenshot www.buzzanglemusic.com)

Der Musikkonsum in den USA hat nach Erhebungen der Marktbeobachter von BuzzAngle Music 2016 um 4,9 Prozent zugelegt. Die Zuwächse im Streamingbereich gegenüber 2015 betragen 82,6 Prozent und erreichen nun eine Rekordmarke von 250,7 Milliarden Audiostreams."2016 war ein weiteres erfolgreiches Musikjahr" erklärt Jim Lidestri, CEO von BuzzAngle Music, "mit einem Zuwachs von 4,9 Prozent beim Musikkonsum gegenüber 2015. Das zweite Jahr in Folge mit einem soliden Wachstum." Die Zahlen von BuzzAngle basieren auf Konsumstatistiken. Die kompletten Marktauswertungen veröffentlicht die RIAA erst später im Jahr.Laut BuzzAngle gingen die physikalischne Albumverkäufe 2016 in den USA um 11,7 Prozent auf 89,4 Millionen Exemplare zurück. Vinyl-Alben verkauften sich dagegen um 25,9 Prozent besser als 2015. Durch den Erfolg der Streamingdienste verloren auch die Song-Downloads deutlich an Gewicht. Hier melden die Marktbeobachter ein Minus von 24,8 Prozent, bei den digitalen Albumverkäufen von 19,4 Prozent.Durch die starken Zuwäche der bezahlten Streamingabos wurden 2016 in diesem Segment erstmals mehr Abrufe (191,36 Milliarden) generiert als bei Video-Plattformen wie YouTube mit 181,31 Milliarden - ein Zuwachs von 124,3 Prozent gegenüber 2015, als der Anteil der Abrufe durch Streamingabos noch bei 85,33 Milliarden lag.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen