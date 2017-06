Musikindustrie sieht Rechte der Kreativen durch EuGH gestärkt

Am 14. Juni stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) fest , dass Onlineprovider, die ihren Nutzern über Plattformen wie Pirate Bay Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Werke gewähren, damit im Sinne der sogenannten InfoSoc-Richtlinie die Urheberrechte verletzen können.Der EuGH war vom Obersten Gerichtshof der Niederlande in Den Haag eingeschaltet worden. Dieser verhandelte einen Streit zwischen den Piraterieverfolgern der Stichting Brein und den Internetprovidern Ziggo und XS4ALL. Dabei ging es um die Frage einer möglichen Sperre der IP-Adressen von Pirate Bay.Die Richter in Den Haag riefen dazu den EuGH über ein sogenanntes Vorabentscheidungsersuchen an. Die Luxemburger Richter wiederum kamen nun zu dem Schluss, dass "die Bereitstellung und das Betreiben" einer Onlineplattform für Filesharing geschützter Werke wie The Pirate Bay eine Urheberrechtsverletzung darstellen könne. "Auch wenn die betreffenden Werke von den Nutzern der Filesharing-Plattform online gestellt werden, spielen die Betreiber beim Zurverfügungstellen dieser Werke eine zentrale Rolle", heißt es dazu aus Luxemburg (pdf) Beim Bundesverband Musikindustrie (BVMI) begrüßt man die Entscheidung des EuGH: "Das Urteil zu 'The Pirate Bay' vom heutigen Tage ist ein überfälliges Urteil, das endlich die zentrale Rolle dieser Plattform bei der illegalen Verbreitung von Inhalten anerkennt", kommentiert BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . "Es handelt sich um eine richtungsweisende Klarstellung auf europäischer Ebene, die die zukünftige Rechtsdurchsetzung gegenüber Plattformen auf eine neue Grundlage stellen wird." Trotz der Erfolge der Branchen im Digitalgeschäft dürfe nicht vergessen werden, "dass Rechtsverletzungen auch heute noch massenhaft begangen werden und die Verantwortung der diversen Beteiligten immer noch nicht hinreichend geklärt ist".Die EuGH-Entscheidung werde zu mehr Rechtssicherheit zugunsten der Rechteinhaber führen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie nun das niederländische Gericht in dieser Sache entscheide.

Quelle: MusikWoche

